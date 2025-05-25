Yüzündeki Değişimle Kuşum Aydın'a Benzetilen Sinan Akçıl'dan Estetik Operasyon Açıklaması Geldi!

Önce Hadise ile yaşadığı aşk geçmişi ve sosyal medya üzerinden göndermeli paylaşımlarıyla dikkatlerimizi yeniden çeken Sinan Akçıl, bu yaşananların ardından Ece Mumay ile bir düetin yolda olduğunu müjdelemişti bizlere. Ardından magazin muhabirleri ikilinin klip çekimine konuk olmuş ve aralarında bir aşk başlangıcı yaşanıp yaşanmadığını sormuştu.

Klibin yayınlanmasının ardından Sinan Akçıl'ın yüzü, müziğin önüne geçti. Akçıl'ın yüzünde bir değişim olduğunu takipçileri hemen fark etti.