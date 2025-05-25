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Yüzündeki Değişimle Kuşum Aydın'a Benzetilen Sinan Akçıl'dan Estetik Operasyon Açıklaması Geldi!

Yüzündeki Değişimle Kuşum Aydın'a Benzetilen Sinan Akçıl'dan Estetik Operasyon Açıklaması Geldi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.05.2025 - 17:39

Yeni teklisi 'Felaket' ile müzik listelerini sallayan Sinan Akçıl, şarkısından çok şarkının klibindeki yeni haliyle dikkat çekmişti. Müzik klibi, yorum yağmuruna tutulmuş ve Akçıl'ın estetik operasyon yaptırdığı iddia edilmişti. Sinan Akçıl, hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

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Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Ece Mumay ile düeti "Felaket"i yayınladı. Sinan Akçıl'ın klibindeki dikkat çeken detay ise yüzündeki değişim oldu.

Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Ece Mumay ile düeti "Felaket"i yayınladı. Sinan Akçıl'ın klibindeki dikkat çeken detay ise yüzündeki değişim oldu.

Önce Hadise ile yaşadığı aşk geçmişi ve sosyal medya üzerinden göndermeli paylaşımlarıyla dikkatlerimizi yeniden çeken Sinan Akçıl, bu yaşananların ardından Ece Mumay ile bir düetin yolda olduğunu müjdelemişti bizlere. Ardından magazin muhabirleri ikilinin klip çekimine konuk olmuş ve aralarında bir aşk başlangıcı yaşanıp yaşanmadığını sormuştu. 

Klibin yayınlanmasının ardından Sinan Akçıl'ın yüzü, müziğin önüne geçti. Akçıl'ın yüzünde bir değişim olduğunu takipçileri hemen fark etti.

Akçıl'a gelen yorumlardan birkaçını sizler için derledik:

Akçıl'a gelen yorumlardan birkaçını sizler için derledik:
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Bu iddiaları gören Sinan Akçıl, yapılan yorumlara bugün cevap verdi.

Bu iddiaları gören Sinan Akçıl, yapılan yorumlara bugün cevap verdi.

Dış görünüşünün müziğinin ve müzikal başarısının önüne geçmesini istemediğini söyledi. Bunun yanı sıra estetiğe karşı olmadığını ve bir gün yaptıracak olursa söyleyeceğini ifade etti.

Sinan Akçıl'ın paylaşımı için:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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