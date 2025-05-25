Yüzündeki Değişimle Kuşum Aydın'a Benzetilen Sinan Akçıl'dan Estetik Operasyon Açıklaması Geldi!
Yeni teklisi 'Felaket' ile müzik listelerini sallayan Sinan Akçıl, şarkısından çok şarkının klibindeki yeni haliyle dikkat çekmişti. Müzik klibi, yorum yağmuruna tutulmuş ve Akçıl'ın estetik operasyon yaptırdığı iddia edilmişti. Sinan Akçıl, hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.
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Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Ece Mumay ile düeti "Felaket"i yayınladı. Sinan Akçıl'ın klibindeki dikkat çeken detay ise yüzündeki değişim oldu.
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Akçıl'a gelen yorumlardan birkaçını sizler için derledik:
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Bu iddiaları gören Sinan Akçıl, yapılan yorumlara bugün cevap verdi.
Sinan Akçıl'ın paylaşımı için:
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