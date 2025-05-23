Arya Bektaş, Beklenen Makyaj Videosunu Yayınladı: Danla Bilic ve Mika Raun'u Fena Gömdü!

İkili samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Bunun ardından Arya Bektaş, Instagram hikayesinde 'Bebekler haftaya YouTube'a geri dönüyorum. İlk makyajım izlenme için her şeyi yapan kız makyajı' şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu ifade, Mika Raun'a yönelik bir gönderme olarak algılandı.

Mika Raun, Arya Bektaş'ın bu paylaşımına yanıt olarak, 'İzlenme için her şeyi yapan kız makyajıymış. Aşkım bence sen sus, ben ağzımı açarsam işler çok değişir. Bana da herkese melek rolü yapıp bambaşka biri olan kız makyajı çektirme' ifadelerini kullandı ve Arya'yı taklit eden bir video paylaştı.