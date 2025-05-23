Arya Bektaş, Beklenen Makyaj Videosunu Yayınladı: Danla Bilic ve Mika Raun'u Fena Gömdü!
Danlacast bölümünün ardından Danla Bilic, Mika Raun ve Arya Bektaş arasındaki ipler gerim gerim gerilmişti. Sosyal medya üzerinden laf atışmaları ve ortaya atılan iddialar ile sosyal medya iyice karışmış, takipçiler arasında da kutuplaşma baş göstermişti.
Arya Bektaş, kim hakkında ne düşünüyorsa açık açık söylediği bir video yayınladı. Hem makyaj yaptı hem de içini döktü.
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Danlacast'in bir bölümünde transfobi içeren imaların yapıldığını düşünen Mika Raun ve Arya Bektaş, en başlarda aynı taraftaydı.
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Ardından Mika Raun, Danla Bilic ile aralarının düzeldiğini söyleyip Danlacast'e konuk oldu.
Arya Bektaş, gerçekten de dediğini yaptı ve makyaj videosunu paylaştı. Bu videoda, Danla Bilic, Mika Raun ve Testo Taylan gibi isimleri epey gömdü.
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