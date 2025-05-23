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Arya Bektaş, Beklenen Makyaj Videosunu Yayınladı: Danla Bilic ve Mika Raun'u Fena Gömdü!

Arya Bektaş, Beklenen Makyaj Videosunu Yayınladı: Danla Bilic ve Mika Raun'u Fena Gömdü!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
23.05.2025 - 20:36

Danlacast bölümünün ardından Danla Bilic, Mika Raun ve Arya Bektaş arasındaki ipler gerim gerim gerilmişti. Sosyal medya üzerinden laf atışmaları ve ortaya atılan iddialar ile sosyal medya iyice karışmış, takipçiler arasında da kutuplaşma baş göstermişti. 

Arya Bektaş, kim hakkında ne düşünüyorsa açık açık söylediği bir video yayınladı. Hem makyaj yaptı hem de içini döktü.

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Danlacast'in bir bölümünde transfobi içeren imaların yapıldığını düşünen Mika Raun ve Arya Bektaş, en başlarda aynı taraftaydı.

Danlacast'in bir bölümünde transfobi içeren imaların yapıldığını düşünen Mika Raun ve Arya Bektaş, en başlarda aynı taraftaydı.

İkisi de Danlacast'te Arya Bektaş'ın adı anılarak geçen konuşmayı doğru bulmamış, sosyal medyada yayınladıkları videolarla Danla Bilic'i ve İbrahim Tilaver'i eleştirmişlerdi.

Ardından Mika Raun, Danla Bilic ile aralarının düzeldiğini söyleyip Danlacast'e konuk oldu.

Ardından Mika Raun, Danla Bilic ile aralarının düzeldiğini söyleyip Danlacast'e konuk oldu.

İkili samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Bunun ardından Arya Bektaş, Instagram hikayesinde 'Bebekler haftaya YouTube'a geri dönüyorum. İlk makyajım izlenme için her şeyi yapan kız makyajı' şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu ifade, Mika Raun'a yönelik bir gönderme olarak algılandı. 

Mika Raun, Arya Bektaş'ın bu paylaşımına yanıt olarak, 'İzlenme için her şeyi yapan kız makyajıymış. Aşkım bence sen sus, ben ağzımı açarsam işler çok değişir. Bana da herkese melek rolü yapıp bambaşka biri olan kız makyajı çektirme' ifadelerini kullandı ve Arya'yı taklit eden bir video paylaştı.

Arya Bektaş, gerçekten de dediğini yaptı ve makyaj videosunu paylaştı. Bu videoda, Danla Bilic, Mika Raun ve Testo Taylan gibi isimleri epey gömdü.

Arya Bektaş, gerçekten de dediğini yaptı ve makyaj videosunu paylaştı. Bu videoda, Danla Bilic, Mika Raun ve Testo Taylan gibi isimleri epey gömdü.

Özellikle Danla Bilic ve Mika Raun ile yaşadıklarını kendi bakış açısıyla anlattı. Danla Bilic'in bir terzi ya da modacı olmadan bir giyim markası çıkartmasını doğru bulmadığını söylerken, Mika Raun'un yalan makinesini kandırdığını iddia etti.

Arya Bektaş'ın Danla Bilic eleştirileri için👇

Arya Bektaş'ın Mika Raun eleştirileri için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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