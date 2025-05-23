Deri Pantolonuyla Dillere Düşen Şarkıcı Çelik, Sevgilisi Elif Ünügür'e Çiçek Almak Zorunda Kaldı!

Kendisi eğlenerek çektiği 90'lar magazin serisine güncel olarak pek çok video yüklüyor. Daha öncelerde bu seri için kardeşiyle kamera karşısına geçen Çelik, bu sefer de müzisyen sevgilisiyle kamera karşısındaydı.

Videoyu çeken kişinin 'Sevgilinize çiçek almayacak mısınız?' sorusuna karşın biricik aşkına çiçek alan Çelik, 'Çok eğlendiğimiz 90lar magazin serisinde bu kez Nişantaşı’nda yürürken çiçek almak zorunda bırakıldım 😅 Güzel güneşli bir günü hem iş hem keyifle geçirirken Elifime de bir uğrayalım dedik. 🌹' notuyla o anları paylaştı.