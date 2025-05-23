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Deri Pantolonuyla Dillere Düşen Şarkıcı Çelik, Sevgilisi Elif Ünügür'e Çiçek Almak Zorunda Kaldı!

Deri Pantolonuyla Dillere Düşen Şarkıcı Çelik, Sevgilisi Elif Ünügür'e Çiçek Almak Zorunda Kaldı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
23.05.2025 - 21:37

Bir dönemlere İzel, Çelik, Ercan olarak damgasını vuran müzik grubu, ortalığı kasıp kavurduktan sonra dağılmıştı. Grubun üyelerinden Çelik Erişçi, müzik kariyerine bireysel olarak devam ediyor biliyorsunuz. 

Aynı zamanda renkli bir sosyal medya kullanımı olan Çelik, paylaştığı videolarla da gündeme geliyor. Bu sefer de 90'lar magazin adını verdiği yeni serisinde ise sevgilisine çiçek almak zorunda kaldığı anları paylaştı.

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Çelik Erişçi, en son giydiği deri pantolonuyla sosyal medyada goygoycuların diline düşmüştü. Çelik, son dönemde sevgilisi Elif Ünügür ile yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor.

Çelik Erişçi, en son giydiği deri pantolonuyla sosyal medyada goygoycuların diline düşmüştü. Çelik, son dönemde sevgilisi Elif Ünügür ile yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor.

Kendisi eğlenerek çektiği 90'lar magazin serisine güncel olarak pek çok video yüklüyor. Daha öncelerde bu seri için kardeşiyle kamera karşısına geçen Çelik, bu sefer de müzisyen sevgilisiyle kamera karşısındaydı. 

Videoyu çeken kişinin 'Sevgilinize çiçek almayacak mısınız?' sorusuna karşın biricik aşkına çiçek alan Çelik, 'Çok eğlendiğimiz 90lar magazin serisinde bu kez Nişantaşı’nda yürürken çiçek almak zorunda bırakıldım 😅 Güzel güneşli bir günü hem iş hem keyifle geçirirken Elifime de bir uğrayalım dedik. 🌹' notuyla o anları paylaştı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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herohe7189

diyarbakır'da 2015 yılında aralarında özel harekat şube müdürünün de olduğu 3 evladımızın şehit düştüğü bombalı tuzağı kuran eli kanlı bölücü terör örgütü üy... Devamını Gör

futboltopu20

😝😂🤣😆😛😃😄😁😀😝

futboltopu20

ben özel insanım bir postacıdan daha üstünüm diyen kibirli