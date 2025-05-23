Deri Pantolonuyla Dillere Düşen Şarkıcı Çelik, Sevgilisi Elif Ünügür'e Çiçek Almak Zorunda Kaldı!
Bir dönemlere İzel, Çelik, Ercan olarak damgasını vuran müzik grubu, ortalığı kasıp kavurduktan sonra dağılmıştı. Grubun üyelerinden Çelik Erişçi, müzik kariyerine bireysel olarak devam ediyor biliyorsunuz.
Aynı zamanda renkli bir sosyal medya kullanımı olan Çelik, paylaştığı videolarla da gündeme geliyor. Bu sefer de 90'lar magazin adını verdiği yeni serisinde ise sevgilisine çiçek almak zorunda kaldığı anları paylaştı.
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Çelik Erişçi, en son giydiği deri pantolonuyla sosyal medyada goygoycuların diline düşmüştü. Çelik, son dönemde sevgilisi Elif Ünügür ile yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor.
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ben özel insanım bir postacıdan daha üstünüm diyen kibirli