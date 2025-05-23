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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Hayalinin Uzaya Çıkmak Olduğunu Söyledi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Hayalinin Uzaya Çıkmak Olduğunu Söyledi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
23.05.2025 - 22:49

Kızılcık Şerbeti dizisiyle popülerliğini yakalayan Feyza Civelek, Show Kuşu programına konuk oldu. Programda bütün samimiyetiyle kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Civelek, rol aldığı diziden kendi özel hayatına, hayallerine kadar pek çok soruyu cevaplandırdı.

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Senarist Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti dizisiyle hayatımıza girmiş oldu.

Senarist Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti dizisiyle hayatımıza girmiş oldu.

Nilay Ünal, karakteriyle dikkat çeken Feyza Civelek, zaman zaman oyunculuğuyla epey eleştirildi biliyorsunuz. Annesi Melis Civelek'in Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi olduğundan kendisinin de o yüzden dizide oynadığı iddia edilmişti. Fakat Feyza Civelek, seçmelere de katıldığını ve oldukça adil bir şekilde seçildiğini ifade etmişti. 

Hatta kendisi geçtiğimiz gün nazara gelip gözünden mikrop kapmıştı. Sosyal medyasında da takipçileriyle sağlık durumunu paylaşmıştı. 6

Feyza Civelek, Show Kuşu programına katıldı.

Feyza Civelek, Show Kuşu programına katıldı.

Bu programda kendine yöneltilen pek çok soruyu yanıtlayan Civelek, oyuncu olmadan önce astronot olma hayalleri kurduğunu söyledi. Buna ek olarak, Uzaya çıkmak istediğini ve çıkacağını dile getirdi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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