Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Hayalinin Uzaya Çıkmak Olduğunu Söyledi
Kızılcık Şerbeti dizisiyle popülerliğini yakalayan Feyza Civelek, Show Kuşu programına konuk oldu. Programda bütün samimiyetiyle kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Civelek, rol aldığı diziden kendi özel hayatına, hayallerine kadar pek çok soruyu cevaplandırdı.
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Senarist Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti dizisiyle hayatımıza girmiş oldu.
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Feyza Civelek, Show Kuşu programına katıldı.
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