Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Hayalinin Uzaya Çıkmak Olduğunu Söyledi

Nilay Ünal, karakteriyle dikkat çeken Feyza Civelek, zaman zaman oyunculuğuyla epey eleştirildi biliyorsunuz. Annesi Melis Civelek'in Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi olduğundan kendisinin de o yüzden dizide oynadığı iddia edilmişti. Fakat Feyza Civelek, seçmelere de katıldığını ve oldukça adil bir şekilde seçildiğini ifade etmişti.

Hatta kendisi geçtiğimiz gün nazara gelip gözünden mikrop kapmıştı. Sosyal medyasında da takipçileriyle sağlık durumunu paylaşmıştı. 6