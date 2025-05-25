27 Yaşındaki Kylie Jenner'ın Timothée Chalamet'den Bir Çocuk İstemesi Dillere Fena Düştü
Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'in ilişkisi, ilk olarak Nisan 2023'te gündeme gelmişti. İkili, Ocak 2023'te Paris Moda Haftası'ndaki Jean Paul Gaultier defilesinde tanışan ikili, burada birlikte vakit geçirirken görülmüştü.
İki çocuk annesi Kylie Jenner'ın genç yaşında bir çocuk sahibi daha olmak istemesi ise sosyal medyada eleştirildi.
Haber Kaynak: Waves Magazines
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Dünyanın en tanınan isimlerinden birisi olan Kylie Jenner, uzun bir süredir oyuncu Timothée Chalamet ile aşk yaşıyor biliyorsunuz.
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İkilinin ilişkisi gayet yolunda gidiyor. Hatta öyle ki Kylie Jenner'ın Chalamet'tden çocuk bile istediği iddia edildi.
Kylie Jenner'ın bu isteğine gelen yorumlar ise bu şekildeydi...
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