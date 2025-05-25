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27 Yaşındaki Kylie Jenner'ın Timothée Chalamet'den Bir Çocuk İstemesi Dillere Fena Düştü

27 Yaşındaki Kylie Jenner'ın Timothée Chalamet'den Bir Çocuk İstemesi Dillere Fena Düştü

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.05.2025 - 19:50

Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'in ilişkisi, ilk olarak Nisan 2023'te gündeme gelmişti. İkili, Ocak 2023'te Paris Moda Haftası'ndaki Jean Paul Gaultier defilesinde tanışan ikili, burada birlikte vakit geçirirken görülmüştü.

İki çocuk annesi Kylie Jenner'ın genç yaşında bir çocuk sahibi daha olmak istemesi ise sosyal medyada eleştirildi. 

Haber Kaynak: Waves Magazines

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Dünyanın en tanınan isimlerinden birisi olan Kylie Jenner, uzun bir süredir oyuncu Timothée Chalamet ile aşk yaşıyor biliyorsunuz.

Dünyanın en tanınan isimlerinden birisi olan Kylie Jenner, uzun bir süredir oyuncu Timothée Chalamet ile aşk yaşıyor biliyorsunuz.

Çiftin aşkı 2023 senesinde başlamış olsa da 2024 yılı boyunca, çift birlikte çeşitli etkinliklere katıldı. Ocak 2024'te Altın Küre Ödülleri'nde birlikte eğlendikleri anlar paylaşıldı. Ayrıca, Chalamet'in film galalarında ve Jenner'ın moda etkinliklerinde birlikte görüntülendiler. 2025'in başlarında, Oscar Töreni'nde birlikte romantik anlar yaşadılar ve bu, ilişkilerinin ciddiyetini gösterdi. 

Mayıs 2025'te, çift Roma'daki 70. David di Donatello Ödülleri'nde kırmızı halıda birlikte poz vererek resmi olarak ilk kez birlikte göründüler. Chalamet, burada Sinematik Mükemmellik ödülünü aldı ve Jenner da onu desteklemek için yanındaydı.

İkilinin ilişkisi gayet yolunda gidiyor. Hatta öyle ki Kylie Jenner'ın Chalamet'tden çocuk bile istediği iddia edildi.

İkilinin ilişkisi gayet yolunda gidiyor. Hatta öyle ki Kylie Jenner'ın Chalamet'tden çocuk bile istediği iddia edildi.

Waves Magazines'in yazdığına göre, Kylie Jenner, Timothée Chalamet’in çocukları ile çok iyi anlaştığını düşünüyormuş ve yakın arkadaşlarına Timothée ile bir çocuklarının olmasını istediğini söylemiş.

“Kylie, Timothée‘ye çok aşık. Onun dünyasını öğreniyor ve destekleyebildiği kadar desteklemeye çalışıyor.” şeklindeki söylentiler bu iddiaların doğru olabileceğini gösteriyor. 

Önceki birlikteliği Travis Scott'tan iki çocuğu olan Kylie'nin henüz 27 yaşında olması ve üçüncü çocuğu istemesi sosyal medyada eleştirildi.

Kylie Jenner'ın bu isteğine gelen yorumlar ise bu şekildeydi...

Kylie Jenner'ın bu isteğine gelen yorumlar ise bu şekildeydi...
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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