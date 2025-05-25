27 Yaşındaki Kylie Jenner'ın Timothée Chalamet'den Bir Çocuk İstemesi Dillere Fena Düştü

Çiftin aşkı 2023 senesinde başlamış olsa da 2024 yılı boyunca, çift birlikte çeşitli etkinliklere katıldı. Ocak 2024'te Altın Küre Ödülleri'nde birlikte eğlendikleri anlar paylaşıldı. Ayrıca, Chalamet'in film galalarında ve Jenner'ın moda etkinliklerinde birlikte görüntülendiler. 2025'in başlarında, Oscar Töreni'nde birlikte romantik anlar yaşadılar ve bu, ilişkilerinin ciddiyetini gösterdi.

Mayıs 2025'te, çift Roma'daki 70. David di Donatello Ödülleri'nde kırmızı halıda birlikte poz vererek resmi olarak ilk kez birlikte göründüler. Chalamet, burada Sinematik Mükemmellik ödülünü aldı ve Jenner da onu desteklemek için yanındaydı.