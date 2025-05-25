Geçirdiği Estetik Operasyonla Kızlarından da Genç Duran Kris Jenner, Doktorunun Kim Olduğunu İtiraf Etti!
70 yaşındaki Kris Jenner, Kylie ve Kendall Jenner; Kourtney, Kim, Khloé Kardahsian'ın annesi olarak tanınıyor biliyorsunuz. Jenner ve Kardashian ailesinin üyeleri geçirdikleri estetik operasyonlar ile gündeme gelse de Kris Jenner'ın adını ilk defa bu denli büyük bir estetik operasyonla duyduk!
Estetik müdahaleler sonucu kızlarından da genç gözüken 70 yaşındaki Jenner'ın o halini görenler, doktorunun kim olduğunu çok merak etmişti. Israra dayanamayan Kris Jenner, doktorunu açıkladı.
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Kardashian ve Jenner ailesini birbirine bağlayan güç, bir nevi kraliçe arı olan Kris Jenner'n ismini mutlaka duymuşsunuzdur.
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Ailesinin medya imparatorluğunun ardındaki asıl güç olan Kris Jenner, bu sefer kameraların önüne geçerek asıl odak oldu ve yaptırdığı estetikle dikkat çekti.
Jenner'ın güzelliğini borçlu olduğu doktor ise sosyal medyanın merak konusu olmuştu. Jenner, estetik cerrahının kim olduğunu açıkladı.
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