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Geçirdiği Estetik Operasyonla Kızlarından da Genç Duran Kris Jenner, Doktorunun Kim Olduğunu İtiraf Etti!

Geçirdiği Estetik Operasyonla Kızlarından da Genç Duran Kris Jenner, Doktorunun Kim Olduğunu İtiraf Etti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.05.2025 - 22:05

70 yaşındaki Kris Jenner, Kylie ve Kendall Jenner; Kourtney, Kim, Khloé Kardahsian'ın annesi olarak tanınıyor biliyorsunuz. Jenner ve Kardashian ailesinin üyeleri geçirdikleri estetik operasyonlar ile gündeme gelse de Kris Jenner'ın adını ilk defa bu denli büyük bir estetik operasyonla duyduk!

Estetik müdahaleler sonucu kızlarından da genç gözüken 70 yaşındaki Jenner'ın o halini görenler, doktorunun kim olduğunu çok merak etmişti. Israra dayanamayan Kris Jenner, doktorunu açıkladı.

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Kardashian ve Jenner ailesini birbirine bağlayan güç, bir nevi kraliçe arı olan Kris Jenner'n ismini mutlaka duymuşsunuzdur.

Kardashian ve Jenner ailesini birbirine bağlayan güç, bir nevi kraliçe arı olan Kris Jenner'n ismini mutlaka duymuşsunuzdur.

Reality şovları, kızlarının kariyer yönetimi ve onlara verdiği desteklerle ön plana çıkan Kris Jenner, ilk önce 1978'de avukat Robert Kardashian ile evlendi ve bu evlilikten dört çocuğu oldu: Kourtney, Kim, Khloé ve Robert Jr. Çift, 1991'de boşandı.

Sonrasında ise aynı yıl, eski Olimpiyat şampiyonu Bruce Jenner ile evlendi. Bu evlilikten iki kızı oldu: Kendall ve Kylie. Çift, 2014'te boşandı.

Ailesinin medya imparatorluğunun ardındaki asıl güç olan Kris Jenner, bu sefer kameraların önüne geçerek asıl odak oldu ve yaptırdığı estetikle dikkat çekti.

Ailesinin medya imparatorluğunun ardındaki asıl güç olan Kris Jenner, bu sefer kameraların önüne geçerek asıl odak oldu ve yaptırdığı estetikle dikkat çekti.

Dikkat çekti dediğimize bakmayın, kendisi tüm dünyayı adeta şoke etti! Yani gençleşmek mümkün tabii ama bu kadarına şov desek yalan olmaz! Kris Jenner, değişimiyle adeta büyüledi. Jenner'ın gençleşmiş hali kızı Kylie Jenner'a benzetildi.

Jenner'ın güzelliğini borçlu olduğu doktor ise sosyal medyanın merak konusu olmuştu. Jenner, estetik cerrahının kim olduğunu açıkladı.

Jenner'ın güzelliğini borçlu olduğu doktor ise sosyal medyanın merak konusu olmuştu. Jenner, estetik cerrahının kim olduğunu açıkladı.

Doktor Bey'imizin adı Steven Levine'ymiş. Kendisi New York'ta ikamet ediyor. Estetik cerrahı olarak, Instagramda 109 bin takipçiye sahip kendisi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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