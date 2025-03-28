Sinemaya İstemeden Başladı, Yönetmeni Küstürdü: Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin'in Bilinmeyen Hikayesi

Selvi Boylum Al Yazmalım da işte böyle bir film. Cengiz Aytmatov’un aynı adlı romanından uyarlanan bu klasik yıllar geçse de hala izleyiciyi kalbinin tam ortasından yakalıyor.

Çünkü konu evrensel: “Sevgi nedir?” Sadece tutkuyla bağlandığınız birini mi seçmelisiniz, yoksa sizin için hayatı kolaylaştıran, size emek veren birini mi?