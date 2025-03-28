Sinemaya İstemeden Başladı, Yönetmeni Küstürdü: Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin'in Bilinmeyen Hikayesi
Al Yazmalım’ın Cemşit’i olarak hafızalara kazınan Ahmet Mekin’in gençlik yıllarındaki haliyle bugünkü halini karşılaştırdığınızda tanıyamayacaksınız, çok şaşıracaksınız. Yeşilçam’ın asil yüzlü, sessiz ama güçlü adamı kariyeri boyunca tam 200’e yakın filmde rol aldı
Gerçek adı Ahmet Kurteli olan usta oyuncunun sinema ve tiyatroya adadığı bir ömür var ardında. Ama hayatının en büyük rolü belki de 63 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşine duyduğu büyük aşk. Eşini kaybettikten sonra yaşadığı derin acıyı anlatan sözleri ise kalpleri dağlıyor.
Gelin birlikte bu büyük sanatçının hayatına, Yeşilçam’dan bugüne uzanan kariyer yolculuğuna ve hayat arkadaşının ardından döktüğü gözyaşlarına yakından bakalım.
Bazı filmler vardır, izlediğinizde sadece bir hikâyeye değil adeta hayatın özüne tanıklık edersiniz.
Asya’nın İlyas ve Cemşit arasında yaptığı o zor seçim bugün hâlâ sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.
Ahmet Mekin, gerçek adıyla Ahmet Kurteli, 6 Ağustos 1932’de İstanbul’da dünyaya geldi.
Sert bakışlarının ardında müthiş bir yumuşaklık taşıyan o yüz, Aşktan da Üstün (1961), Gurbet Kuşları (1964), Bir Türk’e Gönül Verdim (1969), Düğün (1973), Seni Kalbime Gömdüm (1982) gibi filmlerde izleyicinin gönlünde taht kurdu.
Hürriyet'ten Behlül Aydın'a verdiği bir röportajında sinemaya başlama hikayesini şöyle anlatmıştı:
Ancak her başarı hikâyesi gibi bu yolculuk da düz bir çizgide ilerlemedi. Mekin, “Sinemaya küstüğünüz oldu mu?” sorusuna şu cevabı vermişti:
Filmin çekimleri sırasında yönetmen Atıf Yılmaz ile yaşadığı bir anlaşmazlığı da unutamamış:
Sadece sinemada değil, tiyatroda da adından söz ettiren Ahmet Mekin, 1969 yılında Güngör Dilmen’in yazdığı İttihat ve Terakki oyununda sahne aldı.
Ve elbette bu başarılar ödülsüz kalmadı.
Ama tüm bu başarıların arkasında bir de büyük bir aşk hikayesi vardı.
“Biz eşimle bir bütündük. O gitti ve ben dağıldım” sözleriyle yaşadığı acıyı tarif etti. “
Mezarlık evinin yanında. Camdan bakınca eşini görebiliyor.
Peki şimdi ne yapıyor? Şimdilerde gözlerden uzak, Balıkesir'in Erdek ilçesinde sade bir hayat sürüyor.
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