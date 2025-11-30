onedio
Ayna Pozuyla İlan Ettiler: Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu’ndan İlk Aşk Karesi Sonunda Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.11.2025 - 14:13

Yıllar önce Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel gibi ünlü isimlerle yaşadığı aşklar gündem olan Kerem Bürsin, son olarak Melisa Tapan’la birliktelik yaşamıştı. Ancak ilişkileri kısa sürmüş, ikili geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Bürsin’in sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu’yla aşk yaşadığı ortaya çıkmış ama çift bir türlü yan yana görüntülenmemişti. Nihayet beklenen kare geldi! Selin Yağcıoğlu, biricik sevgilisi Kerem Bürsin’le ayna karşısında verdiği pozu paylaşarak aşkını ilan etti. 

İşte çok konuşulan o kare...

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in adı yaklaşık bir ay önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu’yla aşk dedikodularına karışmıştı.

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz aylarda Melisa Sabancı Tapan’la kısa süreli bir ilişki yaşamış ancak yoğun iş temposu nedeniyle yollarını ayırmışlardı. 

Ayrılığın ardından Bürsin’in adı bu kez Selin Yağcıoğlu ile anılmaya başlamıştı. Çift iddiaları ne doğrulamış ne de yalanlamış, bu da 'Acaba birlikteler mi?' sorularını iyice artırmıştı.

Derken geçtiğimiz hafta Kerem Bürsin’in Yağcıoğlu’nun doğum gününe yaptığı romantik yorum gündem olmuştu.

Bürsin, Selin Yağcıoğlu’nun 29. yaşını “Doğum günü kızı… Daha çok güzellik kızı gibi olsun.” sözleriyle kutlamış, bu yorum da ilan-ı aşk olarak yorumlanmıştı.

Ancak tüm bunlara rağmen çift yan yana görüntülenmemişti. Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar…

Selin Yağcıoğlu, Instagram hesabından Kerem Bürsin ile birlikte çekildiği ilk fotoğrafı paylaştı.

Ayna karşısında çekilen karede çift yüzlerini yarım gösterse de birlikte oldukları açıkça belli oluyordu. Bize de mutluluklar dilemek düşer. 🧿 🥰 🔥

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
