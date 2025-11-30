Ayna Pozuyla İlan Ettiler: Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu’ndan İlk Aşk Karesi Sonunda Geldi!
Yıllar önce Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel gibi ünlü isimlerle yaşadığı aşklar gündem olan Kerem Bürsin, son olarak Melisa Tapan’la birliktelik yaşamıştı. Ancak ilişkileri kısa sürmüş, ikili geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Bürsin’in sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu’yla aşk yaşadığı ortaya çıkmış ama çift bir türlü yan yana görüntülenmemişti. Nihayet beklenen kare geldi! Selin Yağcıoğlu, biricik sevgilisi Kerem Bürsin’le ayna karşısında verdiği pozu paylaşarak aşkını ilan etti.
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in adı yaklaşık bir ay önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu’yla aşk dedikodularına karışmıştı.
Derken geçtiğimiz hafta Kerem Bürsin’in Yağcıoğlu’nun doğum gününe yaptığı romantik yorum gündem olmuştu.
Selin Yağcıoğlu, Instagram hesabından Kerem Bürsin ile birlikte çekildiği ilk fotoğrafı paylaştı.
