Şehirden Ayrılıp Köye Hızlı Adapte Oldu: Nurgül Yeşilçay'ın Traktör Üstündeki Pozu Gündemde
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay, radikal bir kararla İstanbul'dan taşınmıştı.
Köy hayatına girişen Nurgül Yeşilçay'ın traktör üstündeki videosu gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
En son 2023 yılında Veda Mektubu dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay uzun bir süredir ekranlardan uzak.
Sosyal medyasında yeni hayatına dair paylaşımlar yapan Nurgül Yeşilçay'ın traktör üstündeki videosu gündem oldu.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
