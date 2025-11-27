Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si 78 Yaşındaki Güven Hokna'nın Son Hali!

Ali Rıza Bey'inden Hayriye Hanım'ına, Necla ve Leyla'sından Fikret'e, Oğuz'undan Ferhunde'sine her bir karakteriyle Türk dizi tarihine adını altın harflerle kazıtan Yaprak Dökümü, senelerdir tekrarları hala gösterilen ve hala da aynı heyecanla izlenen dizilerden biri.

Son zamanlarda dizinin Ali Rıza Bey'i Halil Ergün'ü pek sık görür olduk, mutlaka denk gelmişsinizdir. Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan isim ise Hayriye Hanım'ı canlandıran usta oyuncu Güven Hokna'ydı.