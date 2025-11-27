onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si 78 Yaşındaki Güven Hokna'nın Son Hali!

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si 78 Yaşındaki Güven Hokna'nın Son Hali!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.11.2025 - 10:53

Bir dönemin efsane dizisi Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali ortaya çıktı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir döneme damgasını vuran, hala da efsaneliğini koruyan Yaprak Dökümü'nü hatırlamayan, izlemeyen yoktur diye düşünüyoruz.

Bir döneme damgasını vuran, hala da efsaneliğini koruyan Yaprak Dökümü'nü hatırlamayan, izlemeyen yoktur diye düşünüyoruz.

Ali Rıza Bey'inden Hayriye Hanım'ına, Necla ve Leyla'sından Fikret'e, Oğuz'undan Ferhunde'sine her bir karakteriyle Türk dizi tarihine adını altın harflerle kazıtan Yaprak Dökümü, senelerdir tekrarları hala gösterilen ve hala da aynı heyecanla izlenen dizilerden biri.

Son zamanlarda dizinin Ali Rıza Bey'i Halil Ergün'ü pek sık görür olduk, mutlaka denk gelmişsinizdir. Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan isim ise Hayriye Hanım'ı canlandıran usta oyuncu Güven Hokna'ydı.

78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali ortaya çıktı.

78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali ortaya çıktı.

Sosyal medyasını çok olmasa da aktif kullanan Güven Hokna, bakımlı ve fit haliyle dikkat çekti. 

Hala saçlarını boyatmayı ihmal etmeyen ve epey de kilo veren Güven Hokna'nın gerçek hayatındaki Avrupai imajı da övgü topladı. 41 kere maşallah diyoruz, hala çok asilsiniz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın