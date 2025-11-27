Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si 78 Yaşındaki Güven Hokna'nın Son Hali!
Bir dönemin efsane dizisi Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali ortaya çıktı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir döneme damgasını vuran, hala da efsaneliğini koruyan Yaprak Dökümü'nü hatırlamayan, izlemeyen yoktur diye düşünüyoruz.
78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali ortaya çıktı.
