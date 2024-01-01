Japon Deprem Uzmanı İstanbul'daki 3 İlçe İçin Tsunami Uyarısı Yaptı: "Tamamen Suyun İçinde Kalabilir"
Japon Deprem Uzmanı İstanbul'daki 3 İlçe İçin Tsunami Uyarısı Yaptı: "Tamamen Suyun İçinde Kalabilir"
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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, bugün Japonya'da yaşanan 7.4'lük deprem ve sonrasında verilen tsunami alarmı ile ilgili CNN Türk ekranlarında konuştu.
Türkiye için "Okyanus yok için tsunami olmaz" gibi bir çıkarımın doğru olmayacağını savunan Yoshinori Moriwaki özellikle İstanbul'un üç ilçesinin tehlike taşıdığını ifade etti.
Yoshinori Moriwaki'nin açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle ⬇️
"Akdeniz olsun, Ege olsun, Marmara olsun fark etmez. Küçük bardak sallanırsa da dalga olur. Buna göre; tsunami de olabilir ama 1 metre. Çok kötü senaryo ise kayma ile beraber oluyorsa 3 metre diye söyleyebilirim."
"Mesela İstanbul'a bakarsak; Avcılar, Küçükçekmece veya Büyükçekmece tamamen suyun içinde kalabilir."
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