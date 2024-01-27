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Kanun İptali ile Kendi Soyadını Kullanacak Evli Kadınlara "Dış Kapının Mandalı" Yorumu Gerilim Yarattı

Kanun İptali ile Kendi Soyadını Kullanacak Evli Kadınlara "Dış Kapının Mandalı" Yorumu Gerilim Yarattı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 21:19

28 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan evlenen kadınların kocasının soyadını almasını zorunlu kılan kanunun iptali gündemde. Bir kullanıcı Twitter (X)'dan 'Kocasının soyadını almayan kadınlar dış kapının mandalı olur' deyince gerilim büyüdü.

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Evlenen kadınların kocasının soyadını almasını zorunlu kılan kanunun iptali 28 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Evlenen kadınların kocasının soyadını almasını zorunlu kılan kanunun iptali 28 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Soyadı kullanımında devrim niteliği taşıyan bu haber, geçtiğimiz günden bu yana kamuoyunun gündeminde.

Soyadı kullanımında devrim niteliği taşıyan bu haber, geçtiğimiz günden bu yana kamuoyunun gündeminde.

Twitter (X)'da tartışmaya açılan konuya bir kullanıcıdan gelen kadınlara yönelik yorum gerilimi tırmandırdı.

Twitter (X)'da tartışmaya açılan konuya bir kullanıcıdan gelen kadınlara yönelik yorum gerilimi tırmandırdı.

"@acayip1madam" adlı kullanıcı sosyal medya hesabından haberi alıntılayarak "Kendi soyadını kullanan evli kadın dış kapının mandalıdır" diye yazdı.

"@acayip1madam" adlı kullanıcı sosyal medya hesabından haberi alıntılayarak "Kendi soyadını kullanan evli kadın dış kapının mandalıdır" diye yazdı.

"Düşünsene evlenmişsin, kocan ve çocukların aynı soyadı taşıyor sen de dış kapının dış mandalı gibi dolanıyorsun. Bilemiyorum ama biraz şey..."

"Düşünsene evlenmişsin, kocan ve çocukların aynı soyadı taşıyor sen de dış kapının dış mandalı gibi dolanıyorsun. Bilemiyorum ama biraz şey..."
twitter.com
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Bu yoruma kullanıcılardan tepki yükseldi.

Bu yoruma kullanıcılardan tepki yükseldi.
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Kısa sürede polemik alevlendi.

Kısa sürede polemik alevlendi.
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"Siz alırsınız ama en azından almak istemeyen de almaz bu güzel bir şey."

"Siz alırsınız ama en azından almak istemeyen de almaz bu güzel bir şey."
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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