Kanun İptali ile Kendi Soyadını Kullanacak Evli Kadınlara "Dış Kapının Mandalı" Yorumu Gerilim Yarattı
Kanun İptali ile Kendi Soyadını Kullanacak Evli Kadınlara "Dış Kapının Mandalı" Yorumu Gerilim Yarattı
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Evlenen kadınların kocasının soyadını almasını zorunlu kılan kanunun iptali 28 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
Soyadı kullanımında devrim niteliği taşıyan bu haber, geçtiğimiz günden bu yana kamuoyunun gündeminde.
Twitter (X)'da tartışmaya açılan konuya bir kullanıcıdan gelen kadınlara yönelik yorum gerilimi tırmandırdı.
"@acayip1madam" adlı kullanıcı sosyal medya hesabından haberi alıntılayarak "Kendi soyadını kullanan evli kadın dış kapının mandalıdır" diye yazdı.
"Düşünsene evlenmişsin, kocan ve çocukların aynı soyadı taşıyor sen de dış kapının dış mandalı gibi dolanıyorsun. Bilemiyorum ama biraz şey..."
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Bu yoruma kullanıcılardan tepki yükseldi.
Kısa sürede polemik alevlendi.
"Siz alırsınız ama en azından almak istemeyen de almaz bu güzel bir şey."
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