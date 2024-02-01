Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Müstakbel Gelinini Aylarca Anonim Hesaptan Takip Eden Kaynana İçimize Öyle Bir Kurt Düşürdü ki!

Müstakbel Gelinini Aylarca Anonim Hesaptan Takip Eden Kaynana İçimize Öyle Bir Kurt Düşürdü ki!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 12:18

Twitter (X)'da bir kullanıcı arkadaşı evlenirken öğrendiği tuhaf bir bilgiyi paylaştı. Herkese korku salan hikayede kaynana gelinini aylarca anonim hesaptan takip etti. Olay kullanıcıların fena diline düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Evlilik söz konusu olunca aileler adeta çiftlerin sınavı haline geliyor. Sosyal medyada gelin-kaynana ilişkisinde master yapmış ikili gündem oldu.

Evlilik söz konusu olunca aileler adeta çiftlerin sınavı haline geliyor. Sosyal medyada gelin-kaynana ilişkisinde master yapmış ikili gündem oldu.

Twitter (X)'da "@sirinprof" adlı kullanıcının evlenmek üzere olan arkadaşından duyduğu dedikodu şok etkisi yarattı.

Twitter (X)'da "@sirinprof" adlı kullanıcının evlenmek üzere olan arkadaşından duyduğu dedikodu şok etkisi yarattı.

Kaynanalıkta prof olmuş bir erkek evlat sahibi anne, müstakbel gelinini aylarca göz hapsine almış.

Kaynanalıkta prof olmuş bir erkek evlat sahibi anne, müstakbel gelinini aylarca göz hapsine almış.

Ancak öyle bildiğiniz yöntemlerle değil, internet üzerinden...

Ancak öyle bildiğiniz yöntemlerle değil, internet üzerinden...

Anonim bir hesap açan kayınvalide, sosyal medyadan gelinin beğenilerinden yeni takipçilerine kadar stalklamış!

Anonim bir hesap açan kayınvalide, sosyal medyadan gelinin beğenilerinden yeni takipçilerine kadar stalklamış!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yetmemiş, bunu günlerce ve aylarca devam ettirmiş. Doğrusu hepimiz biraz tırstık!

Yetmemiş, bunu günlerce ve aylarca devam ettirmiş. Doğrusu hepimiz biraz tırstık!

Kullanıcılar da espirili yorumları ile biraz olsun korkulu havayı dağıttı👇🏻

Kullanıcılar da espirili yorumları ile biraz olsun korkulu havayı dağıttı👇🏻

İşte o tweet:

İşte o tweet:
twitter.com

Kaynanın açıklaması ise şöyle olmuş (temsili) 😂

😂

😂
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

😂

😂
twitter.com

😂

😂
twitter.com

😂

😂

Z kuşağı kaynana mı?

Z kuşağı kaynana mı?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

😂

😂

😂
twitter.com

😂

😂
twitter.com

Evlerden ırak!

Evlerden ırak!
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?