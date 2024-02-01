Müstakbel Gelinini Aylarca Anonim Hesaptan Takip Eden Kaynana İçimize Öyle Bir Kurt Düşürdü ki!
Müstakbel Gelinini Aylarca Anonim Hesaptan Takip Eden Kaynana İçimize Öyle Bir Kurt Düşürdü ki!
Twitter (X)'da bir kullanıcı arkadaşı evlenirken öğrendiği tuhaf bir bilgiyi paylaştı. Herkese korku salan hikayede kaynana gelinini aylarca anonim hesaptan takip etti. Olay kullanıcıların fena diline düştü.
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Evlilik söz konusu olunca aileler adeta çiftlerin sınavı haline geliyor. Sosyal medyada gelin-kaynana ilişkisinde master yapmış ikili gündem oldu.
Twitter (X)'da "@sirinprof" adlı kullanıcının evlenmek üzere olan arkadaşından duyduğu dedikodu şok etkisi yarattı.
Kaynanalıkta prof olmuş bir erkek evlat sahibi anne, müstakbel gelinini aylarca göz hapsine almış.
Ancak öyle bildiğiniz yöntemlerle değil, internet üzerinden...
Anonim bir hesap açan kayınvalide, sosyal medyadan gelinin beğenilerinden yeni takipçilerine kadar stalklamış!
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Yetmemiş, bunu günlerce ve aylarca devam ettirmiş. Doğrusu hepimiz biraz tırstık!
Kullanıcılar da espirili yorumları ile biraz olsun korkulu havayı dağıttı👇🏻
İşte o tweet:
😂
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😂
😂
Z kuşağı kaynana mı?
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😂
😂
Evlerden ırak!
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