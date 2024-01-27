Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Sevgilisine Büyü Yaptırıp Cinsel Organını İğnelediğini Fotoğraflayan Kullanıcının Acayip Mesajı

Sevgilisine Büyü Yaptırıp Cinsel Organını İğnelediğini Fotoğraflayan Kullanıcının Acayip Mesajı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 20:21

Twitter (X)'da bir kullanıcı sevgilisinden gelen tuhaf mesajı paylaştı. Mesajda kendisine büyü yaptırdığını söyleyen sevgili, cinsel organını iğnelediğini ve artık başka birinden etkilenemeyeceğini söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Twitter (X)'da "@sevorteex" adlı kullanıcı sevgilisinden geldiğini iddia ettiği acayip mesajı paylaştı.

Twitter (X)'da "@sevorteex" adlı kullanıcı sevgilisinden geldiğini iddia ettiği acayip mesajı paylaştı.

Mesajda cinsel organını büyü yaparak iğnelediğini söyleyen sevgili, "Artık kimseden etkilenemezsin. Sana büyü yaptım" diye yazdı.

Mesajda cinsel organını büyü yaparak iğnelediğini söyleyen sevgili, "Artık kimseden etkilenemezsin. Sana büyü yaptım" diye yazdı.

Kullanıcı bu tuhaf mesajı sosyal medya hesabından paylaşınca görenlerden yorum yağdı.

Kullanıcı bu tuhaf mesajı sosyal medya hesabından paylaşınca görenlerden yorum yağdı.

Hatta sevgilisine büyü yapan başka bir kullanıcı bu mesaja destek verdi.

Hatta sevgilisine büyü yapan başka bir kullanıcı bu mesaja destek verdi.

Önce o paylaşıma bir bakalım...

Önce o paylaşıma bir bakalım...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sonra da gelen o yoruma...

Sonra da gelen o yoruma...
twitter.com

Kullanıcılardan gelen yorumlar ise şöyleydi👇🏻

Kullanıcılardan gelen yorumlar ise şöyleydi👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?