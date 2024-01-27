Sevgilisine Büyü Yaptırıp Cinsel Organını İğnelediğini Fotoğraflayan Kullanıcının Acayip Mesajı
Sevgilisine Büyü Yaptırıp Cinsel Organını İğnelediğini Fotoğraflayan Kullanıcının Acayip Mesajı
Twitter (X)'da bir kullanıcı sevgilisinden gelen tuhaf mesajı paylaştı. Mesajda kendisine büyü yaptırdığını söyleyen sevgili, cinsel organını iğnelediğini ve artık başka birinden etkilenemeyeceğini söyledi.
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Twitter (X)'da "@sevorteex" adlı kullanıcı sevgilisinden geldiğini iddia ettiği acayip mesajı paylaştı.
Mesajda cinsel organını büyü yaparak iğnelediğini söyleyen sevgili, "Artık kimseden etkilenemezsin. Sana büyü yaptım" diye yazdı.
Kullanıcı bu tuhaf mesajı sosyal medya hesabından paylaşınca görenlerden yorum yağdı.
Hatta sevgilisine büyü yapan başka bir kullanıcı bu mesaja destek verdi.
Önce o paylaşıma bir bakalım...
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Sonra da gelen o yoruma...
Kullanıcılardan gelen yorumlar ise şöyleydi👇🏻
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