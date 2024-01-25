Baba Tarafı Terörünü İliklerine Kadar Yaşayarak Halasının Kendisine Büyü Yaptığını Öğrenen Bahtsız Kadın

Sosyal medyada birçok kez baba tarafı akrabalarıyla yaşadıkları trajikomik hikayeleri analtan kişilere denk gelmişsinizdir. Şimdi ise Twitter yeni adıyla X'te halasının kendisine büyü yaptığını talihsiz bir şekilde öğrenen kadının yaşadıkları okuyanları dumura uğrattı!