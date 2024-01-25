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Baba Tarafı Terörünü İliklerine Kadar Yaşayarak Halasının Kendisine Büyü Yaptığını Öğrenen Bahtsız Kadın

Baba Tarafı Terörünü İliklerine Kadar Yaşayarak Halasının Kendisine Büyü Yaptığını Öğrenen Bahtsız Kadın

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
25.01.2024 - 18:13

Sosyal medyada birçok kez baba tarafı akrabalarıyla yaşadıkları trajikomik hikayeleri analtan kişilere denk gelmişsinizdir. Şimdi ise Twitter yeni adıyla X'te halasının kendisine büyü yaptığını talihsiz bir şekilde öğrenen kadının yaşadıkları okuyanları dumura uğrattı!

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Bildiğiniz üzere baba tarafı akrabaları bazılarımız için biraz şeydir...

Bildiğiniz üzere baba tarafı akrabaları bazılarımız için biraz şeydir...

Şey işte...

Ee hal böyle olunca da sosyal medyada biinlerce insan bu konunun goygoyunu döndürüyor.

Ee hal böyle olunca da sosyal medyada biinlerce insan bu konunun goygoyunu döndürüyor.

Amcası dolandırıcı olandan yengesi dedikoducu olana, kuzeni hapise girenden halası büyücü olana birçok farklı hikaye okuyoruz Twitter'da!

Amcası dolandırıcı olandan yengesi dedikoducu olana, kuzeni hapise girenden halası büyücü olana birçok farklı hikaye okuyoruz Twitter'da!

Fakat arada böyle olanlar da çıkıyor tabii ki... Miray isimli Twitter kullanıcısı, halasının makyaj malzemelerini kullanmasına izin verdiğini söyledi.

Fakat arada böyle olanlar da çıkıyor tabii ki... Miray isimli Twitter kullanıcısı, halasının makyaj malzemelerini kullanmasına izin verdiğini söyledi.
twitter.com

"Ayy sonunda halasıyla arası iyi biri çıktı" derken @rozilabeth isimli Twitter kullanıcısı, halasıyla yaşadığı ve bizleri dumura uğratan bir olayı anlattı!

"Ayy sonunda halasıyla arası iyi biri çıktı" derken @rozilabeth isimli Twitter kullanıcısı, halasıyla yaşadığı ve bizleri dumura uğratan bir olayı anlattı!
twitter.com
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Sonrasında yaşananlar ise daha acayip! Söylediğine göre büyünün asıl muhatabı annesiymiş ve sebebi ise annesinin halasını yıllar önce misafirliğe beraberinde götürmemesiymiş!

Sonrasında yaşananlar ise daha acayip! Söylediğine göre büyünün asıl muhatabı annesiymiş ve sebebi ise annesinin halasını yıllar önce misafirliğe beraberinde götürmemesiymiş!
twitter.com

Diğer kullanıcılar da kendi başlarına gelen olayları anlattılar.

Diğer kullanıcılar da kendi başlarına gelen olayları anlattılar.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Valla ne diyelim bilemedik...

Peki sizin akrabalarınızla yaşadığınız böyle bir hikayeniz var mı?

Peki sizin akrabalarınızla yaşadığınız böyle bir hikayeniz var mı?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

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