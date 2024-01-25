Baba Tarafı Terörünü İliklerine Kadar Yaşayarak Halasının Kendisine Büyü Yaptığını Öğrenen Bahtsız Kadın
Baba Tarafı Terörünü İliklerine Kadar Yaşayarak Halasının Kendisine Büyü Yaptığını Öğrenen Bahtsız Kadın
Sosyal medyada birçok kez baba tarafı akrabalarıyla yaşadıkları trajikomik hikayeleri analtan kişilere denk gelmişsinizdir. Şimdi ise Twitter yeni adıyla X'te halasının kendisine büyü yaptığını talihsiz bir şekilde öğrenen kadının yaşadıkları okuyanları dumura uğrattı!
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Bildiğiniz üzere baba tarafı akrabaları bazılarımız için biraz şeydir...
Ee hal böyle olunca da sosyal medyada biinlerce insan bu konunun goygoyunu döndürüyor.
Amcası dolandırıcı olandan yengesi dedikoducu olana, kuzeni hapise girenden halası büyücü olana birçok farklı hikaye okuyoruz Twitter'da!
Fakat arada böyle olanlar da çıkıyor tabii ki... Miray isimli Twitter kullanıcısı, halasının makyaj malzemelerini kullanmasına izin verdiğini söyledi.
"Ayy sonunda halasıyla arası iyi biri çıktı" derken @rozilabeth isimli Twitter kullanıcısı, halasıyla yaşadığı ve bizleri dumura uğratan bir olayı anlattı!
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Sonrasında yaşananlar ise daha acayip! Söylediğine göre büyünün asıl muhatabı annesiymiş ve sebebi ise annesinin halasını yıllar önce misafirliğe beraberinde götürmemesiymiş!
Diğer kullanıcılar da kendi başlarına gelen olayları anlattılar.
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Valla ne diyelim bilemedik...
Peki sizin akrabalarınızla yaşadığınız böyle bir hikayeniz var mı?
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