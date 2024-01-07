Kendini Yerlere Attı: Yardım Eden Arkadaşını Büyü Yapmakla Suçladı
Kendini Yerlere Attı: Yardım Eden Arkadaşını Büyü Yapmakla Suçladı
İstanbul Beyoğlu'nda bir şahıs, kendisine büyü yapıldığını iddia ederek koltuk değneklerini bırakıp kendisini yere attı. Arkadaşının yardımlarına tepki gösteren şahsın videosu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Geçtiğimiz Perşembe günü Beyoğlu Kulaksız'da bir şahıs, koltuk değneklerini bırakarak kendisini yere attı.
Adının Yasin Akbulut olduğunu söyleyen şahıs koltuk değneklerini bırakarak yere oturduktan sonra kendisini kaldırmak isteyen arkadaşına tepki gösterdi.
Uzun süre yerden kalkmayan Akbulut, kendisine yardım etmeye çalışan arkadaşının kendisine büyü yaptığını iddia etti.
Akbulut, "Bunlar benim hayatımı mahvetti. Ben sakatım. Bunların hepsi büyü. Ayağımda üç tane platin var. Ben ölmüşüm. Bunu dinlemeyin. Bize büyü yapmışlar. Büyücü ablaları var" şeklinde konuştu.
Çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan anlar 👇
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