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Kapısındaki Çöpü Aylardır Atmayan Komşusundan Çektiği İşkenceyi Midesi Bulanarak Anlattı!

Kapısındaki Çöpü Aylardır Atmayan Komşusundan Çektiği İşkenceyi Midesi Bulanarak Anlattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 12:31

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TikTok'ta 'begumaydarr' adlı kullanıcı aylardır komşusundan çektiklerini videoda anlattı. Kullanıcı paylaşımında yan komşusunun çürüyene kadar beklettiği yiyecekleri ve açılmış pedleri öylece kapı önüne attığını midesi bulanarak anlattı.

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TikTok'ta "begumaydarr" adlı kullanıcı erkek arkadaşının oturduğu katta yan komşusunun apartmana verdiği rahatsızlığı anlattı.

TikTok'ta "begumaydarr" adlı kullanıcı erkek arkadaşının oturduğu katta yan komşusunun apartmana verdiği rahatsızlığı anlattı.

Kız öğrenci neredeyse bütün pisliğini kapının önündeki çöpe atıyor ve aylarca dışarı çıkarmıyordu.

Kız öğrenci neredeyse bütün pisliğini kapının önündeki çöpe atıyor ve aylarca dışarı çıkarmıyordu.

Günlerce bekleyen çöp binaya akıyor, kokusu ve görüntüsü adeta etraftakilere işkence ediyordu.

Günlerce bekleyen çöp binaya akıyor, kokusu ve görüntüsü adeta etraftakilere işkence ediyordu.

Kullanıcı defalarca uyarmalarına rağmen değişen bir şey olmadığını söylüyor. Son çare video çekerek sesini duyurmak istediğini belirtiyor.

Kullanıcı defalarca uyarmalarına rağmen değişen bir şey olmadığını söylüyor. Son çare video çekerek sesini duyurmak istediğini belirtiyor.

"Evleri artık böcek basacak durumdayız" diyen kullanıcı, komşusunun tuvalet, mutfak her türlü çöpü kapı önüne koyduğunu söyledi.

"Evleri artık böcek basacak durumdayız" diyen kullanıcı, komşusunun tuvalet, mutfak her türlü çöpü kapı önüne koyduğunu söyledi.
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Dahası "Açılmış pedler, kirli tuvalet kağıtlarını bile görüyoruz. Midemiz bulanıyor" diyen kadın, komşusunun misafirlerinden bile utanmadığını belirtti.

Dahası "Açılmış pedler, kirli tuvalet kağıtlarını bile görüyoruz. Midemiz bulanıyor" diyen kadın, komşusunun misafirlerinden bile utanmadığını belirtti.

İşte o video:

Kullanıcı bununla da kalmadı karşılaştığı manzarayı video kaydına aldı. Hijyen konusunda telaşı olmayan komşunun kapısındaki çöp yığını şok etti.

Kullanıcı bununla da kalmadı karşılaştığı manzarayı video kaydına aldı. Hijyen konusunda telaşı olmayan komşunun kapısındaki çöp yığını şok etti.

Kullanıcı, "İçinde çürüdüğü için yemek kabını bile öylece atmış" diyerek o görüntüleri gösterdi.

Kullanıcı, "İçinde çürüdüğü için yemek kabını bile öylece atmış" diyerek o görüntüleri gösterdi.

İşte o görüntüler:

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