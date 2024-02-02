Psikolog Esra Ezmeci'ye Gelen Hamile Kadının Şok İtirafı: "Kocam Beni Bir Erkekle..."
Psikolog Esra Ezmeci'ye Gelen Hamile Kadının Şok İtirafı: "Kocam Beni Bir Erkekle..."
Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, sosyal medyada bir takipçisinden gelen ilginç itirafı paylaştı. 'Kocam sürekli cinsel içerikli filmler izliyor' diyen bir kadının, kocasının onu bir erkekle aldattığını söylemesi dumur etti.
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Klinik psikolog Esra Ezmeci, bir süredir kişisel Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlıyor.
Ezmeci, sosyal medyada kendisine ilginç itirafları da çekinmeden paylaşıyor. Her defasında dumur eden itiraflar gündem olmayı başarıyor.
Yine bir takipçisi Ezmeci'ye, "Kocam sürekli cinsel içerikli filmler izliyor" deyip kocası tarafından aldatıldığını açıkladı.
Ancak eşinin bir kadınla değil, erkekle birlikte olduğunu öğrenen kadın hayatının şokunu yaşadığını yazdı.
Ezmeci'nin paylaştığı bu itiraf kısa sürede gündem oldu. Üstüne bir de hamile olduğunu belirten kadının, "Bir erkekle aldatıldım" itirafı şok etti.
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Ezmeci ise bu itiraf karşısında, "Bu onun cinsel kimliği ve cinsel yönelimi ile ilgili bir durum. Ve cinsel içerikli filmleri izlemek zararlıdır ama cinsel yönelimi farklılaşmasına sebep olmaz" diye yazdı.
Notunun sonuna ekledi: "Bu muhtemelen eşinizde zaten var olan bir şeydi. O yüzden bundn sonrası bunu bilere doğum sonrası, psikolojik destek alarak seçim yapmanız daha doğru olacaktır."
İşte o paylaşım:
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