Ay Yok Artık! Psikolog Esra Ezmeci'ye Takipçilerinden Gelen Sorular ve İtiraflar Şaşkınlık Yarattı
Ay Yok Artık! Psikolog Esra Ezmeci'ye Takipçilerinden Gelen Sorular ve İtiraflar Şaşkınlık Yarattı
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Televizyon ekranlarından tanıdığımız Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyasını da oldukça aktif kullanıyor.
Instagram hesabından takipçilerine bana soru sor diyen Ezmeci'ye gelen sorular ve itiraflar arasında yine son derece ilginç olanları var.
Biz de bu soru ve cevapları sizler için derledik:
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