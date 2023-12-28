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Ay Yok Artık! Psikolog Esra Ezmeci'ye Takipçilerinden Gelen Sorular ve İtiraflar Şaşkınlık Yarattı

Ay Yok Artık! Psikolog Esra Ezmeci'ye Takipçilerinden Gelen Sorular ve İtiraflar Şaşkınlık Yarattı

themyscira - Misafir Editör
28.12.2023 - 21:26

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci Instagram hesabından takipçilerine kendisine soru sormalarını istedi. Yine her zamanki gibi gelen sorular ve itiraflar 'Bunlar nasıl hayatlar?' dedirtti.

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Televizyon ekranlarından tanıdığımız Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyasını da oldukça aktif kullanıyor.

Televizyon ekranlarından tanıdığımız Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyasını da oldukça aktif kullanıyor.

Instagram hesabından takipçilerine bana soru sor diyen Ezmeci'ye gelen sorular ve itiraflar arasında yine son derece ilginç olanları var.

Instagram hesabından takipçilerine bana soru sor diyen Ezmeci'ye gelen sorular ve itiraflar arasında yine son derece ilginç olanları var.

Biz de bu soru ve cevapları sizler için derledik:

Biz de bu soru ve cevapları sizler için derledik:

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