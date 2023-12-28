RTÜK'ün Kızıl Goncalar Cezasından Nursema'ya "Umut'tan Ayrıl" İsyanına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
RTÜK'ün Kızıl Goncalar Cezasından Nursema'ya "Umut'tan Ayrıl" İsyanına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
28 Aralık Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verdi. Cezanın “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık gerekçesiyle verildiği açıklandı.
TV8 ekranlarında yılbaşı gecesi için özel hazırlanan O Ses Türkiye Yılbaşı'nın çekimleri dün gerçekleşti. Kızılcık Şerbeti oyuncularından Ceren Karakoç'un da yer aldığı programda izleyicilerden birinin 'Umut'tan ayrıl' diye seslenmesi programa damga vurdu.
Televizyon tarihimizin en efsane olaylarından birisi olan ve son günlerde yeniden gün yüzüne çıkan 'Nil Anka - Ümmü Gülsüm' olayı ile ilgili yapılan mizahlar bitmek bilmiyor.
Bir zamanlar hepimizi ekrana kilitleyen Doktorlar dizisi dönemin fazlaca ses getiren yapımlarından birisiydi. Öyle ki tekrar bölümlerinin bile milyonlar tarafından izlenmesiyle Doktorlar dizisi resmen kült bir yapıma dönüştü. Peki Doktorlar dizisi, ekran yolculuğuna ne zaman başlamıştı dersiniz?
Her yılbaşı olduğu gibi 2024'e girerken de milyonlarca insan televizyonları başından O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programını izleyecek. Acun Ilıcalı'nın milyonlarca insanı ekrana kilitlediği programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programının çekimleri yapıldı. Görüntü almanın yasak olduğu özel programda her yıl çeşitli şekillerde kaydedilen görüntüler sosyal medyaya sızdırılıyor. Bu yıl da birçok görüntü sosyal medyaya sızdırıldı.
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Hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan 2. Sayfa programını mutlaka biliyorsunuzdur. Güncel magazin olaylarının konuşulduğu ve büyük tartışmaların yaşandığı programın sunucuları Müge ve Gülşen'e dair geçtiğimiz günlerde enteresan iddialar duymuştuk. Her ne kadar bunu yalanlasalar da, Medya Radar'da yer alan habere göre programda büyük bir değişikliğe gidildiği öğrenildi...
FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen bazı kesimlerce yoğun tepki gördü. Tarikat sahneleriyle tepki gören dizi hakkında RTÜK inceleme başlatırken, bugün diziye verilen cezalar belli oldu. RTÜK söz konusu cezaları açıklarken, sosyal medyadan bu karara tepki yağdı.
Her geçen gün neye şaşıracağımızı artık karıştırdık. Armağan Çağlayan'ın programına katılan Esra Ezmeci, bir kadının kocasıyla ilgili sorduğu soruyu anlattı. Adamın cinsel organını büyütmek için uyguladığı çözüm ise Armağan Çağlayan'ın durum olmasına sebep oldu.
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun reyting başarısı tüm hızıyla devam ederken, diziye iddialı bir kadın oyuncu dahil oluyor. Dizinin Atilla'sı Metin Akdülger'le Medcezir'de de rol alan kadın oyuncunun gelişi, "Medcezir evreni bir araya geliyor" dedirtti.
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının popüler damat adayı Murat Kurubacak, sempatik tavırlarıyla son zamanlarda izleyicilerin beğenisini kazanmaya başladı. Programda çıkan kavgalara burnu estetik olduğu için korkup yaklaşmayan Murat'ın estetiksiz eski hali ortaya çıktı.
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Bir yılbaşı klasiği haline gelen İbo Show bu sene yine Star TV ekranlarında yayınlanacak. Konukları geçtiğimiz günlerde açıklanan İbo Show Yılbaşı Özel'e son dakika sevilen bir şarkıcı dahil oldu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Mustafa Hakkulu olayında gelişmeler bir türlü bitmiyor. Kayıp olan Hakkulu'nu arkadaşı İsa'nın öldürdüğü ortaya çıkarken, söz konusu olayda iki şüpheli daha gözaltına alındı.
MasterChef Türkiye All Star'da finale artık günler kaldı. Yarışmacılar bu hafta ceket almak için yarışırlarken, 5 ceketten 3. ceketi yüksek puan farkıyla almayı başaran Esra'ya sosyal medyadan tebrik mesajı yağdı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Mevlüt Atlar olayında baş şüpheli baba Mehmet Atlar olurken, Atlar söz konusu iddiaları kesin dille reddediyordu. Müge Anlı canlı yayınında baba Mehmet Atlar hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı.
Ekranların en uzun süre yayınlanan ve en çok izlenen TV programlarından biri Çarkıfelek. Toplamda 38 sezon süren ve 1500'den fazla bölüm yayınlanan program ekranlara dönüyor! Bakalım bu kez sunucusu kim olacakmış?
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Yayınlandığı andan itibaren tepkilerin odağında olan Kızıl Goncalar dizisi hakkında RTÜK bugün kararını açıkladı ve diziye “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi. Söz konusu cezanın hangi sahneler sebebiyle geldiği merak edilirken, RTÜK üyesi Tuncay Keser açıklayıcı bir paylaşım yaptı.
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