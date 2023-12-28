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14 Yaşındaki Zeynep'in Zorla Evlendirildiği Kızıl Goncalar Fragmanına Yorum Yağdı

14 Yaşındaki Zeynep'in Zorla Evlendirildiği Kızıl Goncalar Fragmanına Yorum Yağdı

Kızıl Goncalar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 20:08

FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin 3. bölüm fragmanı büyük yankı uyandırdı. 14 yaşındaki Zeynep'in zorla evlendirilmeye kalktığı fragmana sosyal medyadan yorum yağdı.

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FOX ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar 3. bölüm fragmanıyla sosyal medyada gündem oldu.

FOX ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar 3. bölüm fragmanıyla sosyal medyada gündem oldu.

Okula gitmek istemesine rağmen babasının zoruyla Faniler tarikatından Cüneyd'le evlendirilmesine karar verilen 14 yaşındaki Zeynep'in nikahının gösterildiği fragman büyük yankı uyandırdı.

Okula gitmek istemesine rağmen babasının zoruyla Faniler tarikatından Cüneyd'le evlendirilmesine karar verilen 14 yaşındaki Zeynep'in nikahının gösterildiği fragman büyük yankı uyandırdı.

Son derece hassas bir konu işleyen Kızıl Goncalar'ın 3. bölüm fragmanına haliyle yorum yağdı.

Son derece hassas bir konu işleyen Kızıl Goncalar'ın 3. bölüm fragmanına haliyle yorum yağdı.

3. bölümüyle 8 Ocak Pazartesi yayınlanacak olan Kızıl Goncalar fragmanını buraya bırakıyoruz:

Fragmana gelen tepkiler de burada:

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