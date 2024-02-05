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Trendeki Tek Boş Yer Kadın Yanı Olunca Bilet Alamayan Erkeğin Ahkam Kesmesi Sinirlendirdi

Trendeki Tek Boş Yer Kadın Yanı Olunca Bilet Alamayan Erkeğin Ahkam Kesmesi Sinirlendirdi

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 12:35

Twitter (X)'da bir erkek kullanıcı hızlı trenden online bilet aldığı sırada karşılaştığı sorunu paylaştı. İstanbul - Ankara seferine bilet bulamayan erkek, 'Tek boş yer kadın yanı. Onu da alamıyorum' diye isyan etti.

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Twitter (X)'da "@ScoiataeIx" adlı kullanıcı İstanbul'dan Ankara'ya online hızlı tren bileti almak istedi.

Twitter (X)'da "@ScoiataeIx" adlı kullanıcı İstanbul'dan Ankara'ya online hızlı tren bileti almak istedi.

Ancak tüm koltukların dolu olduğu seferde tek bir yer boştu. O da ikili koltuklardan birisiydi.

Ancak tüm koltukların dolu olduğu seferde tek bir yer boştu. O da ikili koltuklardan birisiydi.

İkili koltukların birisi dolu olunca kullanıcı yan taraftaki koltuğu seçmek istedi ancak sistemin buna izin vermediğini iddia etti.

İkili koltukların birisi dolu olunca kullanıcı yan taraftaki koltuğu seçmek istedi ancak sistemin buna izin vermediğini iddia etti.

Trende hiç yer bulamayan kullanıcı, "Erkeğim, diye kadın yanına bilet alamıyorum. Tek boş yer burası ama vermiyor" diye paylaşım yaptı.

Trende hiç yer bulamayan kullanıcı, "Erkeğim, diye kadın yanına bilet alamıyorum. Tek boş yer burası ama vermiyor" diye paylaşım yaptı.

Paylaşımında "Yolculuk yaparken kadın yanı seçemiyoruz. Bıktık pozitif ayrımcılığınızdan!" diye isyan eden kullanıcıya sayısız yorum geldi.

Paylaşımında "Yolculuk yaparken kadın yanı seçemiyoruz. Bıktık pozitif ayrımcılığınızdan!" diye isyan eden kullanıcıya sayısız yorum geldi.
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İşte o tweet👇🏻

İşte o tweet👇🏻
twitter.com

Kullanıcıya "Kadın da erkek yanı seçemiyor. Ne ayrımcılığı?" diye soranlar oldu.

Kullanıcıya "Kadın da erkek yanı seçemiyor. Ne ayrımcılığı?" diye soranlar oldu.
twitter.com

Kullanıcı, kadınların erkeklerin yanına oturabilecek şekilde bilet alabildiklerini savundu.

Kullanıcı, kadınların erkeklerin yanına oturabilecek şekilde bilet alabildiklerini savundu.
twitter.com

Bazıları ise herkesin cinsiyet fark etmeksizin bilet alabildiğini söyledi.

Bazıları ise herkesin cinsiyet fark etmeksizin bilet alabildiğini söyledi.
twitter.com

Hızlı tren sayfasından kontrol ettiğimizde ise cinsiyete göre bir sınırlandırma yapılmadığını gördük. Bu uygulama bir süredir kaldırılmış gibi görünüyor.

Hızlı tren sayfasından kontrol ettiğimizde ise cinsiyete göre bir sınırlandırma yapılmadığını gördük. Bu uygulama bir süredir kaldırılmış gibi görünüyor.
twitter.com
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Yine de kullanıcının "ayrımcılık" söylemine tepki geldi.

Yine de kullanıcının "ayrımcılık" söylemine tepki geldi.
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"Anneler adam gibi çocuklar yetiştiremeyince bu oluyor."

"Anneler adam gibi çocuklar yetiştiremeyince bu oluyor."
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"Kadınlar bilet alamasın!"

"Kadınlar bilet alamasın!"
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