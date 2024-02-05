Trendeki Tek Boş Yer Kadın Yanı Olunca Bilet Alamayan Erkeğin Ahkam Kesmesi Sinirlendirdi
Trendeki Tek Boş Yer Kadın Yanı Olunca Bilet Alamayan Erkeğin Ahkam Kesmesi Sinirlendirdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Twitter (X)'da "@ScoiataeIx" adlı kullanıcı İstanbul'dan Ankara'ya online hızlı tren bileti almak istedi.
Ancak tüm koltukların dolu olduğu seferde tek bir yer boştu. O da ikili koltuklardan birisiydi.
İkili koltukların birisi dolu olunca kullanıcı yan taraftaki koltuğu seçmek istedi ancak sistemin buna izin vermediğini iddia etti.
Trende hiç yer bulamayan kullanıcı, "Erkeğim, diye kadın yanına bilet alamıyorum. Tek boş yer burası ama vermiyor" diye paylaşım yaptı.
Paylaşımında "Yolculuk yaparken kadın yanı seçemiyoruz. Bıktık pozitif ayrımcılığınızdan!" diye isyan eden kullanıcıya sayısız yorum geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o tweet👇🏻
Kullanıcıya "Kadın da erkek yanı seçemiyor. Ne ayrımcılığı?" diye soranlar oldu.
Kullanıcı, kadınların erkeklerin yanına oturabilecek şekilde bilet alabildiklerini savundu.
Bazıları ise herkesin cinsiyet fark etmeksizin bilet alabildiğini söyledi.
Hızlı tren sayfasından kontrol ettiğimizde ise cinsiyete göre bir sınırlandırma yapılmadığını gördük. Bu uygulama bir süredir kaldırılmış gibi görünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
Yine de kullanıcının "ayrımcılık" söylemine tepki geldi.
"Anneler adam gibi çocuklar yetiştiremeyince bu oluyor."
👇🏻
"Kadınlar bilet alamasın!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
Sizin yorumunuz nedir? Bizimle paylaşmayı unutmayın...👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda