Yemek Siparişini Bilerek Yanlış Veren Takıntılı Sapık Kadını Tekrar Tekrar Restorana Getirdi!
Yemek Siparişini Bilerek Yanlış Veren Takıntılı Sapık Kadını Tekrar Tekrar Restorana Getirdi!
Twitter (X)'da bir kullanıcı yemek almak için uğradığı restoranda yaşadığı tacizi anlattı. Eve gittikten sonra siparişinin yanlış olduğunu fark eden kadın, takıntılı sapığın kurnaz taktiğine düştüğünü henüz fark etmemişti.
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Sosyal medyada bir kadın restorandan yemek sipariş ederken yaşadığı tacizi ve sonrasında olanları anlattı.
Yorgun argın evine dönmek isterken karnını doyurmak için girdiği restoranda siparişi alan çalışanın tacizine uğradı.
Hollanda'da yaşayan kadın yiyecek bir şeyler alıp eve gitmek için uğraşırken, anlaşılan çalışan erkeğin niyeti başkaydı.
Twitter (X)'da başına gelen tacizi anlatan kadın, o an erkeğin tuhaf bakışlarından rahatsız olduğunu söyledi.
Ancak rahatsızlığını dile getirmediğini, bunun yerine durumu önemsemediğini söyleyen kadın, eve gittiğinde şok oldu.
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Kötü niyetli erkek siparişi yanlış vermişti. Vejeteryan yiyecek sipariş veren kadın siparişinin yanlış olduğunu görünce mecburen gidip değiştirmek zorunda kaldı.
Sonrasında yaşananlar ise okuyanların tepesini attırdı. Siparişi değiştirmek için gelecek kadının çaresizliği, erkek çalışanın epey hoşuna gitmiş gibi görünüyordu.
Tam yemeği değiştirmek için kapıdan çıkacak kadının gözü fişe takıldı.
Meğer erkek her şeyi önceden planlamış ve kadını taciz etmek için bilerek yanlış sipariş hazırlamış👇🏻
Tüm günüm mahvoldu, diyen kadın olanları böyle anlattı👇🏻
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Kullanıcılar çalışanın şikayet edilmesini istedi.
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İşte olaya gelen tepkiler...
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Olayın Hollanda'da yaşanıp burada anlatılmasına tepki gösterenler de oldu.
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