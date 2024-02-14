Bir Kadının Yüzünde Makyaj Varken Abdest Alma Şekli Tepkilere Neden Oldu

TikTok'ta 'ayseyetisen' kullanıcı adıyla videolar paylaşan kullanıcı, kendisine gelen makyajlıyken abdest alınır mı, sorusuna video ile yanıt verdi.
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TikTok'ta "ayseyetisen" adlı kullanıcı günlük rutinini çektiği videoları ile önemli bir takipçi sayısına erişti.
Videolarından sağlık alanında hizmet verdiği anlaşılan kullanıcı, ister evde ister iş yerinde olsun namaz vakitlerini hiç kaçırmadığını paylaşıyor.
Nerede olursa olsun namaz kılmaya vakit ayıran ve bunu hesabından paylaşan kullanıcıya bir soru geldi: "Yüzünde makyaj varken nasıl abdest alıp namaz kılıyorsun?"
Kullanıcı bu soruya yanıt verdiği bir video çekti. Videoda makyajını silmeden abdest alan kullanıcı, "Acaba böyle abdest tutar mı?" sorularına neden oldu.
İşte o video:
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Rimelle abdest olmaz, diye yazanlar oldu.
"Peki sonrasında yapsak makyajı..."
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