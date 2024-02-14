Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Kadının Yüzünde Makyaj Varken Abdest Alma Şekli Tepkilere Neden Oldu

Bir Kadının Yüzünde Makyaj Varken Abdest Alma Şekli Tepkilere Neden Oldu

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 08:55

İçerik Devam Ediyor

TikTok'ta 'ayseyetisen' kullanıcı adıyla videolar paylaşan kullanıcı, kendisine gelen makyajlıyken abdest alınır mı, sorusuna video ile yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

TikTok'ta "ayseyetisen" adlı kullanıcı günlük rutinini çektiği videoları ile önemli bir takipçi sayısına erişti.

TikTok'ta "ayseyetisen" adlı kullanıcı günlük rutinini çektiği videoları ile önemli bir takipçi sayısına erişti.

Videolarından sağlık alanında hizmet verdiği anlaşılan kullanıcı, ister evde ister iş yerinde olsun namaz vakitlerini hiç kaçırmadığını paylaşıyor.

Videolarından sağlık alanında hizmet verdiği anlaşılan kullanıcı, ister evde ister iş yerinde olsun namaz vakitlerini hiç kaçırmadığını paylaşıyor.

Nerede olursa olsun namaz kılmaya vakit ayıran ve bunu hesabından paylaşan kullanıcıya bir soru geldi: "Yüzünde makyaj varken nasıl abdest alıp namaz kılıyorsun?"

Nerede olursa olsun namaz kılmaya vakit ayıran ve bunu hesabından paylaşan kullanıcıya bir soru geldi: "Yüzünde makyaj varken nasıl abdest alıp namaz kılıyorsun?"

Kullanıcı bu soruya yanıt verdiği bir video çekti. Videoda makyajını silmeden abdest alan kullanıcı, "Acaba böyle abdest tutar mı?" sorularına neden oldu.

Kullanıcı bu soruya yanıt verdiği bir video çekti. Videoda makyajını silmeden abdest alan kullanıcı, "Acaba böyle abdest tutar mı?" sorularına neden oldu.

İşte o video:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Rimelle abdest olmaz, diye yazanlar oldu.

Rimelle abdest olmaz, diye yazanlar oldu.

"Peki sonrasında yapsak makyajı..."

"Peki sonrasında yapsak makyajı..."

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?