Bir Kadın 2023'te Görüştüğü Erkeklerle Yaptıklarını Anlatmak için Yıl Sonu Raporu Çıkardı

Kaynak: https://twitter.com/belaettiler/statu...
Sosyal medyada bir kadının görüştüğü erkeklerle neler yaptığını anlattığı video gündem oldu. Çıktığı date'leri anlatmak için yıl sonu raporu hazırlayan kadın ilgi çekti.
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Twitter (X)'da bir kadının videosu dikkat çekti. TikTok'ta son zamanlarda gündem olan benzer bir sunum hazırladı.
Kadın 2023 yılı boyunca görüştüğü erkeklerin bir listesini yaptı. İsim vermeden anlattı...
"Toplamda 8 erkekle" görüştüm diyerek başlayan videoda kadın, yıl boyunca date'e çıktıkları ile neler yaptığını anlattı.
Kullanıcıların ilgisini çeken videoda kadın, özel hayatını sunuma döktüğü bir ekranı da anlatımına dahil etti.
"Bu erkeklerle nasıl tanıştım, kaçıyla öpüştüm" gibi özel hayatından bilgiler verdiği video, kısa sürede gündem olmayı başardı.
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İşte o video:
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