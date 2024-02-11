Şevval Şahin'in Özel Hayatı ile İlgili İtirafı Gündemde: "Kötü Şevişiyor... İyi Bir Kimyamız Yok!"
Şevval Şahin'in Özel Hayatı ile İlgili İtirafı Gündemde: "Kötü Şevişiyor... İyi Bir Kimyamız Yok!"
Ünlü model Şevval Şahin, hem kişisel yaşamı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Aşk hayatıyla ilgili haberlerle de sıklıkla adından söz ettiren Şevval Şahin, Oya Çınar ile yaptığı röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İlişkilerde cinsellik konusundaki görüşleriyle de gündeme gelen model, konuşmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, 2021 Haziran'ında Yiğit Marcus Aral ile olan ilişkisini sonlandırmıştı.
Ardından, 2020 yılında oyuncu Burcu Özberk ile birlikte olan işletmeci Murat Kazancıoğlu ile yeni bir aşk hikayesi başlamıştı.
Oya Çınar'ın programına konuk olan Şahin, cinsel hayatı hakkında yaptığı yorumlarla gündem oldu.
Şahin, "Platonik aşkı hiç deneyimlemedim, çünkü eğer birine aşık olduysam, o kişi de kesinlikle bana aşıktır" ifadesini kullandı.
2024 yılında kendine daha çok zaman ayırmak istediğini belirten Şahin, "Bir ilişki bazen çok fazla enerji tüketebiliyor" dedi. Ayrıca, aşk acısını uzun süre taşıyamadığını da dile getirdi.
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Şevval Şahin, "Her şey yolunda gidiyor, ancak sevişme kötüymüş, şansını dener misin?" sorusuna, "Eğer kötü sevişiyorsanız, iyi bir kimyanız yok demektir. Bu durumda, biriyle ilişkiye girilmez" yanıtını verdi.
Ünlü model, "Cinsellik bir ilişkinin tamamını oluşturmaz, ancak yarısından fazlasını kapsar" yorumunu yaparak şunları ekledi:
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