Şevval Şahin'in Özel Hayatı ile İlgili İtirafı Gündemde: "Kötü Şevişiyor... İyi Bir Kimyamız Yok!"

Ünlü model Şevval Şahin, hem kişisel yaşamı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Aşk hayatıyla ilgili haberlerle de sıklıkla adından söz ettiren Şevval Şahin, Oya Çınar ile yaptığı röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İlişkilerde cinsellik konusundaki görüşleriyle de gündeme gelen model, konuşmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.