Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin'in Fiziği Çekimden Paylaştığı Videoyla Yine ve Yeniden Dillere Fena Düştü
Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin'in Fiziği Çekimden Paylaştığı Videoyla Yine ve Yeniden Dillere Fena Düştü
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, paylaştığı son çekim videosuyla yine dillere düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medya paylaşımlarının her biriyle olay olan 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'i tanımayanınız yoktur herhalde. Yaklaşık beş sene önce hayatımıza giren Şevval Şahin, ne yapıp edip kendini gündemde tutmayı başaran güzellerden biri haline geldi artık..
Önce estetiksiz hali sosyal medyaya sızınca "Estetiksiz halimle de dereceye girdim" iddiasında bulunan ve epey konuşulan Şevval Şahin,
"Allah başka dert vermesin" dedirten komik olduğu kadar eleştirilen 'dertçikleri' ve İngilizce sözcüklerle harmanlamış açıklamalarıyla da sık sık sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine maruz kalıyor.
Tüm bunların yanında bir de zayıflığıyla her seferinde gündeme bomba gibi düşüyor kendisi. Paylaştığı pozlara bir kesim iltifat yağdırıp, gelmiş geçmiş en iyi vücuda sahip olduğunu savunurken, bir kesim de zayıflığının abartılı seviyelerde olduğu ve sağlıksız olduğunu vurguluyor.
Tıpkı geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımdan sonra da olduğu gibi! Artık klasiğe bağlamış bir vaziyetteyiz. Şevval Şahin'in gönderilerinin altında "zayıflığına" dair yorum görmemek mümkün dahi değil!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Elbette, kendisinin tam bir manken vücuduna sahip olduğunu, Gigi Hadid ve Kendall Jenner'dan hiçbir farkı olmadığını söyleyip fiziğine bayılanlar var, yok değil. Fakat her zaman olduğu gibi zayıflığına odaklanan yorumlar çoğunlukta! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!
2. 👇
3. 👇
4. 👇
5. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. 👇
7. 👇
8. 👇
9. 👇
10. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. 👇
12. 👇
13. 👇
14. 👇
15. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. 👇
17. 👇
18. 👇
19. 👇 Dünyanın en ünlü ve en çok kazanan modeli Kendall Jenner'dan aşağı kalır bir yanı yok gibi? Evet, zayıf ama kabul etmek lazım, güzel de. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda