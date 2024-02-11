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Bir Vatandaş Sokak Röportajında Yetmeyen Maaşlara Bulduğu İlginç Çözümü Paylaştı

Bir Vatandaş Sokak Röportajında Yetmeyen Maaşlara Bulduğu İlginç Çözümü Paylaştı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 14:25

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Sokak röpotajında bir vatandaşa 'Maaşlar yetiyor mu?' diye soruldu. Kadının yetmeyen maaşlara sunduğu ilginç çözüm dikkat çekti.

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Twitter (X)'d bir vatandaşın maaşlar hakkında sarf ettiği sözler dikkat çekti.

Twitter (X)'d bir vatandaşın maaşlar hakkında sarf ettiği sözler dikkat çekti.

Bir muhabirin sokak röportajı sırasında "Maaşlar yetiyor mu?" sorusuna cevap veren kadın ilginç bir çözüm yöneltti.

Bir muhabirin sokak röportajı sırasında "Maaşlar yetiyor mu?" sorusuna cevap veren kadın ilginç bir çözüm yöneltti.

"Eğer maaşlar yetmiyorsa oruç tutun" diyen vatandaş, "Herkes çok yiyor. Şişko patates dolanıyor" dedi.

"Eğer maaşlar yetmiyorsa oruç tutun" diyen vatandaş, "Herkes çok yiyor. Şişko patates dolanıyor" dedi.

"Biraz az yersek sorun çözülür" diyen vatandaş, "Babannem de öyle yapardı. Oruç tutmak iyi fikir" diye savundu.

"Biraz az yersek sorun çözülür" diyen vatandaş, "Babannem de öyle yapardı. Oruç tutmak iyi fikir" diye savundu.

"Herkes her şeyi yiyor. Sağlıklı insan kalmadı" diye ekledi: "Oruç tutan kimse yok. Böyle yaparsak obez de olmayız!"

"Herkes her şeyi yiyor. Sağlıklı insan kalmadı" diye ekledi: "Oruç tutan kimse yok. Böyle yaparsak obez de olmayız!"
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İşte o video:

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