Dişçiye Giden Bir Vatandaştan Tedavi için İstenen Ücret Ağızları Açık Bıraktı!
Dişçiye Giden Bir Vatandaştan Tedavi için İstenen Ücret Ağızları Açık Bıraktı!
Kaynak: https://twitter.com/bosunatiklama/sta...
Sosyal medyada bir kullanıcı diş tedavisi için ödeyeceği tutarı paylaştı. Ev parası kadar ödemesi olan tedavinin ne olduğu merak konusu oldu.
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Twitter (X)'da bir kullanıcının paylaştığı faturayı paylaşan hesap şok etti.
Dişçiye giden bir vatandaştan tedavi için istene ücret dudak uçuklattı.
"Artık hasta olmayalım mı?" diye sorgulatan dişçi masrafı bir ev satın alabilecek kadardı.
Dişçinin tedavi için istediği ücretin faturada 126 bin 886 lira olduğu görüldü.
Paylaşımı gören kullanıcıların şok yaşadığı duruma farklı yorumlar geldi.
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İşte o paylaşım👇🏻
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