"Tek Maaşımız Var" Diyen Numan Kurtulmuş Meclis Lokantasındaki Düşük Fiyatları Böyle Savundu
"Tek Maaşımız Var" Diyen Numan Kurtulmuş Meclis Lokantasındaki Düşük Fiyatları Böyle Savundu
Parlamento Başkanı Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'nin canlı yayınında, Parlamento Lokantası'ndaki düşük fiyatlarla ilgili bir soruya cevap verdi. Kurtulmuş, Meclis Lokanta fiyatlarını savundu. Bu yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Habertürk gazetesinden Fevzi Çakır ve Sena Alkan ile Posta Gazetesi yazarı Murat Çelik'in sorularını yanıtladı.
Kurtulmuş'un, Çelik'in Meclis Lokantası'ndaki düşük fiyatlarla ilgili sorusuna verdiği cevap dikkat çekiciydi.
Kurtulmuş, milletvekili maaşlarının 73 bin 329 liradan yaklaşık 110 bin liraya çıkarıldığını hatırlatarak, Meclis Lokantası'nın fiyatlarını savundu.
"Bir yerde milletvekili arkadaşlar, her dönemde, sadece bu dönem için söylemiyorum, kolay bir şekilde gözden çıkarılır, saldırılabilir, etiketlenebilir grup olarak görülür. Bu fevkalade yanlıştır" diyen Kurtulmuş devam etti.
"Milletvekili öyle arkadaşlarımız var ki sadece bir tek maaşları var. Bu insanlar bütün masraflarını onun içerisinden kendileri yapıyorlar."
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"Milletvekillerini ucuz polemikler üzerinden yıpratmak doğru değil" Kurtulmuş, "Milli iradenin tecelligahı TBMM'dir. Her birisi seçim çevrelerinde, bazıların 100 bini aşkın oyu alarak gelmişler. Büyük kitleyi temsil ediyorlar. Milletvekili arkadaşlarımız lüzumsuz eleştirilmesini, yıpratmakta dönük eleştirileri doğru bulmuyorum. Yıllardır bu böyledir" dedi.
TBMM Lokantası'nın fiyatları sıkça tartışma konusu oluyor. Sosyal medyada 2024 yılına ait ocak ayının ilk yemek fişi olarak paylaşılan bir liste, bu tartışmaların odağındaydı. Listede belirtilen bazı fiyatlar şunlardı:
Bu durum, TBMM Lokantası'nın fiyatlarının ve milletvekili maaşlarının ne kadar uygun olduğu konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Kurtulmuş'un bu konudaki savunması ve milletvekili maaşlarındaki artışın hatırlatılması, bu tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.
İşte o video:
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