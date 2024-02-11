"Tek Maaşımız Var" Diyen Numan Kurtulmuş Meclis Lokantasındaki Düşük Fiyatları Böyle Savundu

Parlamento Başkanı Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'nin canlı yayınında, Parlamento Lokantası'ndaki düşük fiyatlarla ilgili bir soruya cevap verdi. Kurtulmuş, Meclis Lokanta fiyatlarını savundu. Bu yanıtı sosyal medyada gündem oldu.