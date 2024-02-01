Herkesin Merak Ettiği Ama Kimsenin Yaşamak İstemeyeceği Panik Atak Geçirdiği Anları Kayda Aldı

TikTok'ta bir kullanıcı herkesin merak ettiği ancak kimsenin yaşamak istemeyeceği panik atak anlarını kayda aldı. Videoyu paylaşan kullanıcıya yorum yağdı.
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Psikolojik sağlık sorunları birçoğumuzun muzdarip olduğu bir gerçek.
Biliyoruz ki panik atak, anksiyete krizi gibi çeşitli sorunlar yaşayanlar hislerini anlatabilmeyi öyle çok isterdi ki...
TikTok'ta bir kullanıcı, panik atak hastası olanların adeta hislerine tercüman oldu. Kadın kriz geçirdiği anları kaydetti.
Tüm doğallığı ile videoyu kırpmadan, düşüncelerini eğip bükmeden paylaşan kullanıcı şaşkına uğrattı.
Kadının panik atak geçirdiği sırada "Gelmeyin, gelmeyin" diye kendi kendine konuşması dikkat çekti.
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O anlar milyonlarca kişi tarafından görüntülendi ve binlerce yorum aldı.
İşte kullanıcın o videosu👇🏻
Kullanıcılardan bazıları "Neden 'Gelmeyin' diyor?" diye sorarken;
Bazıları ise maalesef görür görmez o hissi tanıdı!
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