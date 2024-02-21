Kore'de Yaşayan Hamile Kadının Doğumda Başına Gelenler Dehşete Düşürdü!
Kore'de Yaşayan Hamile Kadının Doğumda Başına Gelenler Dehşete Düşürdü!
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Mutlaka çevrenizden ürkütücü doğum hikayeleri kulağınıza gelmiştir. İşte bir benzerini de TikTok kullanıcısı anlattı.
Henüz 38 haftalık hamileyken Kore'de, her zaman gittiği kadın doğum hastanesine giden kadın hayatının şokunu yaşadı.
Doktor sağlık sorunları nedeniyle bebeği almaları gerektiğini söyleyince kadın apar topar ameliyata alındı.
Ancak bebek normal doğumla dünyaya gelecekti ve kadına suni sancı verildi. Kullanıcı "O acıyı saatlerce çektim. Ama doğum yapamadım" dedi.
Saatlerce suni sancı ile doğum yapması beklenen kadın, yaşadığı acıyı "Artık bayılsam da kurtulsam, dedim" diye anlattı.
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Kadının doğuma hazır olmadığını gören hemşirelerin yöntemi ise dumur etti.
Hamile kadının kollarını ve ayaklarını tutan sağlık çalışanlarından bir tanesi de üstüne çıktı.
"Bildiğiniz karnımın üstüne çıkıp eliyle göbeğimin üstüne bastırdı" diyerek yaşadığı dehşet anlarını anlatan kadın, bebeğinin ve kendisinin sağlığının iyi olduğunu söyledi.
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