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Kore'de Yaşayan Hamile Kadının Doğumda Başına Gelenler Dehşete Düşürdü!

Kore'de Yaşayan Hamile Kadının Doğumda Başına Gelenler Dehşete Düşürdü!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 09:35

Kore'de doğum yapan bir TikTok kullanıcısı, hastanede yaşadığı korkunç deneyimi anlattı. Henüz doğum zamanı gelmemesine rağmen doğuma alınan kadının üstüne çıkıp karnına bastırarak doğurtmuşlar!

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Mutlaka çevrenizden ürkütücü doğum hikayeleri kulağınıza gelmiştir. İşte bir benzerini de TikTok kullanıcısı anlattı.

Mutlaka çevrenizden ürkütücü doğum hikayeleri kulağınıza gelmiştir. İşte bir benzerini de TikTok kullanıcısı anlattı.

Henüz 38 haftalık hamileyken Kore'de, her zaman gittiği kadın doğum hastanesine giden kadın hayatının şokunu yaşadı.

Henüz 38 haftalık hamileyken Kore'de, her zaman gittiği kadın doğum hastanesine giden kadın hayatının şokunu yaşadı.

Doktor sağlık sorunları nedeniyle bebeği almaları gerektiğini söyleyince kadın apar topar ameliyata alındı.

Doktor sağlık sorunları nedeniyle bebeği almaları gerektiğini söyleyince kadın apar topar ameliyata alındı.

Ancak bebek normal doğumla dünyaya gelecekti ve kadına suni sancı verildi. Kullanıcı "O acıyı saatlerce çektim. Ama doğum yapamadım" dedi.

Ancak bebek normal doğumla dünyaya gelecekti ve kadına suni sancı verildi. Kullanıcı "O acıyı saatlerce çektim. Ama doğum yapamadım" dedi.

Saatlerce suni sancı ile doğum yapması beklenen kadın, yaşadığı acıyı "Artık bayılsam da kurtulsam, dedim" diye anlattı.

Saatlerce suni sancı ile doğum yapması beklenen kadın, yaşadığı acıyı "Artık bayılsam da kurtulsam, dedim" diye anlattı.
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Kadının doğuma hazır olmadığını gören hemşirelerin yöntemi ise dumur etti.

Kadının doğuma hazır olmadığını gören hemşirelerin yöntemi ise dumur etti.

Hamile kadının kollarını ve ayaklarını tutan sağlık çalışanlarından bir tanesi de üstüne çıktı.

Hamile kadının kollarını ve ayaklarını tutan sağlık çalışanlarından bir tanesi de üstüne çıktı.

"Bildiğiniz karnımın üstüne çıkıp eliyle göbeğimin üstüne bastırdı" diyerek yaşadığı dehşet anlarını anlatan kadın, bebeğinin ve kendisinin sağlığının iyi olduğunu söyledi.

"Bildiğiniz karnımın üstüne çıkıp eliyle göbeğimin üstüne bastırdı" diyerek yaşadığı dehşet anlarını anlatan kadın, bebeğinin ve kendisinin sağlığının iyi olduğunu söyledi.

O doğumdan sonra beli kayan kadın yaşadıklarını böyle anlattı:

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