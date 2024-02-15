Nasıl Yani?! Hasta Muayene Sırasında Doktorun Parmağındaki Yüzüğü Resmen Yedi!
Nasıl Yani?! Hasta Muayene Sırasında Doktorun Parmağındaki Yüzüğü Resmen Yedi!
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Doktor muayenelerinde ufak tefek kazalar olur olmasına ama bunu ilk defa duyduk!
İzmir'de Tepecik Hastanesi acil servisine gelen hasta, kendisi ile ilgilenen doktorun yüzüğünü yedi.
Twitter (X)'da doktor olduğunu söyleyen "@EcemmUstaa" adlı kullanıcı, midesinde yüzük olan bir röntgen görüntüsü paylaştı.
Görenlerin önce "Ay tüh, nasıl oldu da yanlışlıkla yutmuş?!" diye düşüneceği o röntgen görüntüsünün hikayesi aslında başkaydı.
Doktor paylaşımında, muayeneye gelen hastasının yüzüğünü yuttuğunu yazdı.
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Görsek de inanmakta zorlandığımız, akıllara ziyan bu hikaye kullanıcıların ağzını açık bıraktı.
İşte doktorun o paylaşımı👇🏻
Kullanıcıların yorumları👇🏻
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