Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Nasıl Yani?! Hasta Muayene Sırasında Doktorun Parmağındaki Yüzüğü Resmen Yedi!

Nasıl Yani?! Hasta Muayene Sırasında Doktorun Parmağındaki Yüzüğü Resmen Yedi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 12:17

Twitter (X)'da doktor olduğunu söyleyen bir kullanıcı, muayenede hastasının parmağındaki yüzüğü yuttuğunu anlattı. Röntgen görüntülerini paylaşan doktor, ağzımızı açık bıraktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Doktor muayenelerinde ufak tefek kazalar olur olmasına ama bunu ilk defa duyduk!

Doktor muayenelerinde ufak tefek kazalar olur olmasına ama bunu ilk defa duyduk!

İzmir'de Tepecik Hastanesi acil servisine gelen hasta, kendisi ile ilgilenen doktorun yüzüğünü yedi.

İzmir'de Tepecik Hastanesi acil servisine gelen hasta, kendisi ile ilgilenen doktorun yüzüğünü yedi.

Twitter (X)'da doktor olduğunu söyleyen "@EcemmUstaa" adlı kullanıcı, midesinde yüzük olan bir röntgen görüntüsü paylaştı.

Twitter (X)'da doktor olduğunu söyleyen "@EcemmUstaa" adlı kullanıcı, midesinde yüzük olan bir röntgen görüntüsü paylaştı.

Görenlerin önce "Ay tüh, nasıl oldu da yanlışlıkla yutmuş?!" diye düşüneceği o röntgen görüntüsünün hikayesi aslında başkaydı.

Görenlerin önce "Ay tüh, nasıl oldu da yanlışlıkla yutmuş?!" diye düşüneceği o röntgen görüntüsünün hikayesi aslında başkaydı.

Doktor paylaşımında, muayeneye gelen hastasının yüzüğünü yuttuğunu yazdı.

Doktor paylaşımında, muayeneye gelen hastasının yüzüğünü yuttuğunu yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Görsek de inanmakta zorlandığımız, akıllara ziyan bu hikaye kullanıcıların ağzını açık bıraktı.

Görsek de inanmakta zorlandığımız, akıllara ziyan bu hikaye kullanıcıların ağzını açık bıraktı.

İşte doktorun o paylaşımı👇🏻

İşte doktorun o paylaşımı👇🏻
twitter.com

Kullanıcıların yorumları👇🏻

Kullanıcıların yorumları👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?