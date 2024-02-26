"Hacamat Ruhani Bir Ayindir" Diyen Doktor Hastasının Yakalandığı Ölümcül Hastalığı Anlattı!
"Hacamat Ruhani Bir Ayindir" Diyen Doktor Hastasının Yakalandığı Ölümcül Hastalığı Anlattı!
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimi Prof. Dr. Lale Altan, “Hacamat bir tedavi değildir. Ruhani bir ayindir. Kan akıtmak hiç bir hastalığı tedavi etmez!” diyerek bir hastasının başına gelenleri anlattı.
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Alternatif tıp, deyince akla gelen ilk çarelerden biri olan hacamat hakkında farklı bilgiler dolanıyor.
Günümüzde bardak veya kavanozun içi ısıtılarak ağrıyan bölgeden kan çekilen hacamat işlemini yapan uzmanlar çoğaldı.
Ancak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimi Prof. Dr. Lale Altan bu çözüme karşı çıktı.
"Bu yapılan br ayindir" diyen doktor, hacamatın bir tedavi yöntemi olmadığını savundu.
Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda doktor "Kan akıtmak hiç bir hastalığı tedavi etmez!" diye yazdı.
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Bir hastasının hacamat yaptırdıktan sonra başına gelenleri de çizen doktor, "Son hacamat sonrası septik artrit hastası olduktan sonra tekrar yazma gereği duydum" dedi.
Septik Artrit, mikroorganizmaların bir eklemin içindeki sıvıya yerleşip çoğalmaları ve bu süreçte eklem yapılarını tahrip etmeleri durumunu ifade eder. Bu durum genellikle hızla gelişen ve ilerleyen eklem ağrısı, eklem bölgesinde sıcaklık hissi, bazen de kızarıklık ve belirgin bir şişme ile kendini gösterir.
Hastalar genellikle ağrının şiddeti nedeniyle eklemlerini hareket ettirmekten kaçınır. Bu belirtiler genellikle ani bir başlangıç yapar ve hızla şiddetlenir. Acil bir durumdur, ölüm oranı yüzde 5-10 arasında bildirilmiştir.
Doktorun yazdıklarına sosyal medyadan bolca tepki geldi.
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