"Hacamat Ruhani Bir Ayindir" Diyen Doktor Hastasının Yakalandığı Ölümcül Hastalığı Anlattı!

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimi Prof. Dr. Lale Altan, “Hacamat bir tedavi değildir. Ruhani bir ayindir. Kan akıtmak hiç bir hastalığı tedavi etmez!” diyerek bir hastasının başına gelenleri anlattı.