Astrolog Nuray Sayarı Yusuf Güney'in Astral Seyahate Çıktığını Söylemesine Fena Salladı!
Astrolog Nuray Sayarı Yusuf Güney'in Astral Seyahate Çıktığını Söylemesine Fena Salladı!
Ünlü astrolog Nuray Sayarı YouTube kanalında yaptığı programda 'Astral seyahat diye bir şey yoktur' dedi. Şarkıcı Yusuf Güney'in pandemi döneminde yaptığı astral seyahatte 12'li masa toplantısına gittiğini ve Kenan Işık'ı arafta gördüğünü söylemesine ise sert çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son dönemlerde astral seyahatleriyle gündeme gelen Yusuf Güney, geçtiğimiz günlerde astral seyahatte 12'li masa toplantısına şahit olduğunu iddia etmişti.
Yetmemiş, uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Kenan Işık'ın arafta kaldığını gördüğünü iddia etmişti.
Hatta Emel Özuğur'un programına konuk olan Güney, 6 Şubat depreminden buzulların ardındaki insan dışı yaşama kadar pek çok şey anlatmıştı.
Ünlü astrolog Nuray Seyarı'nın gündeminde de Güney'in bu açıklamaları vardı.
YouTube kanalında rüyalar hakkında konuşan Sayarı, "Bunca yıldır bu mesleği yapıyorum. O kadar yıldır metafizik okuyorum. Daha bir kere bile astral seyahate çıkmaya heveslenmedim" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sayarı, "Astroloji üzerine yeryüzünde çalışıyorum. İlime ve bilime inanıyorum. Niye yürürken uçayım gökyüzünde?!" diye vurguladı.
"Ne yiyip ne içiyorsunuz da astrale çıkıyorsunuz yahu?!" diye soran Sayarı, "Bu bence tamamen illüzyon" dedi.
Yusuf Güney'in ölülerle konuşmasına ve yeniden ruhunun bedenine döndüğü deneyimlerine Sayarı, "Hangi çayı içiyorsunuz?" diye ekledi.
"Ruh bedeni terk ederse zaten ölürsün" diyen Sayarı, "Çok istiyorsanız hayal edin. Nereye, nasıl gidiyorsunuz? Saçma sapan..." dedi.
İşte o video:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sayarı'nın bu sözlerine kullanıcılardan tepkiler de geldi.
👇🏻
👇🏻
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda