Astrolog Nuray Sayarı Yusuf Güney'in Astral Seyahate Çıktığını Söylemesine Fena Salladı!

Ünlü astrolog Nuray Sayarı YouTube kanalında yaptığı programda 'Astral seyahat diye bir şey yoktur' dedi. Şarkıcı Yusuf Güney'in pandemi döneminde yaptığı astral seyahatte 12'li masa toplantısına gittiğini ve Kenan Işık'ı arafta gördüğünü söylemesine ise sert çıktı.