Maske Takıp Esra Ezmeci'ye Konuk Olan Kadının Ağızları Açık Bırakacak İtirafları: "Çocuğumun Babası Kaynım"
Maske Takıp Esra Ezmeci'ye Konuk Olan Kadının Ağızları Açık Bırakacak İtirafları: "Çocuğumun Babası Kaynım"
Beyaz TV'de Yeniden Başlayalım isimli programı sunan Uzman Psikolog Esra Ezmeci, 'İtiraf Köşesi' adlı bölümde duyduklarıyla neye uğradığını şaşırdı. Gönül isimli kadın eşinin abisiyle birliktelik yaşadığını ve yaşamaya devam ettiğini hatta çocuğunun kaynından olabileceğini itiraf etti!
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İlk kez Fulya Öztürk'ün programında tanıdığımız Uzman Psikolog Esra Ezmeci, şimdilerde kendi programını sunuyor.
Sosyal medyada da sık sık ilişkiler hakkında açıklamalar yapan Ezmeci'nin programında yaşananlar ise ağızları açık bırakacak cinsten.
Geçtiğimiz gün programa konuk olan Gönül Hanım, tanınmamak için maske takmayı tercih etti. Yaptığı itiraflar ise Esra Ezmeci başta olmak üzere duyan herkesi dumura uğrattı.
"Buraya gelmek için, itiraf etmek için çok çaba sarf ettim. Bu büyük sorunun altından tek başıma kalkamayacağımı düşündüm. Size itiraf etmek için çaba gösterdim. Eşim askerdeyken eşimin abisiyle bir birliktelik yaşadım."
"Abisi benimle ilgilenmeye başladı. Ben hastayken çorba yapardı, para verirdi, gezmeye götürürdü. İlgisinden etkilendim. İlk çocuğumun babasının da ondan olabileceğimi düşünüyorum. Hamile kalmadan eşimle de kaynımla da birliktelik yaşadık. Aslında ilişkimiz eşim askere gitmeden başlamıştı aslında… Zaten aynı apartmanda yaşıyorduk."
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Esra Ezmeci "Hiç vicdani yük hissetmiyor musun?" sorusu ise Gönül Hanım'ı köşeye sıkıştırdı.
"Çocuk olunca da ne yapacağımı bilemedim. Ama gün hesaplayınca kaynımdan olabileceğine eminim. O daha bu şüphemi bilmiyor. DNA testi yaptırmadım henüz. Çok çıkmazdayım. İlişkimiz hala devam ediyor. 10 yıldır eşimle evliyim, 5 yıldır tam olarak kaynımla da birlikteyim."
"Peki eltinizin kocasıyla birlikteyken nasıl hissediyorsunuz, hiç şüphelenmiyor mu?"
"Eşimi seviyordum ama şimdi vicdan azabı çekiyorum o yüzden olmayacak. İleriye gidecek bir çözüm de yok. Vicdanım rahat etmiyor, onu gördükçe yaptıklarım aklıma gelecek."
"Ailenizde aldatanlar var mıydı?"
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Esra Ezmeci itirafla neye uğradığını şaşırırken "Birlikte halledelim, bana göre doğru bir karar verdiniz ikisinden de ayrılmak isteyerek. İtirafınız için teşekkürler. Mutlaka aynı durumda olan insanlar vardır. Onlar için de bizim de sunduğumuz çözümlerle bir umut, bir rol model olmuşuzdur umarım." diyerek itiraf köşesini bitirdi.
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