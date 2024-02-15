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Maske Takıp Esra Ezmeci'ye Konuk Olan Kadının Ağızları Açık Bırakacak İtirafları: "Çocuğumun Babası Kaynım"

Maske Takıp Esra Ezmeci'ye Konuk Olan Kadının Ağızları Açık Bırakacak İtirafları: "Çocuğumun Babası Kaynım"

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
15.02.2024 - 17:34

Beyaz TV'de Yeniden Başlayalım isimli programı sunan Uzman Psikolog Esra Ezmeci, 'İtiraf Köşesi' adlı bölümde duyduklarıyla neye uğradığını şaşırdı. Gönül isimli kadın eşinin abisiyle birliktelik yaşadığını ve yaşamaya devam ettiğini hatta çocuğunun kaynından olabileceğini itiraf etti!

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İlk kez Fulya Öztürk'ün programında tanıdığımız Uzman Psikolog Esra Ezmeci, şimdilerde kendi programını sunuyor.

İlk kez Fulya Öztürk'ün programında tanıdığımız Uzman Psikolog Esra Ezmeci, şimdilerde kendi programını sunuyor.

Sosyal medyada da sık sık ilişkiler hakkında açıklamalar yapan Ezmeci'nin programında yaşananlar ise ağızları açık bırakacak cinsten.

Sosyal medyada da sık sık ilişkiler hakkında açıklamalar yapan Ezmeci'nin programında yaşananlar ise ağızları açık bırakacak cinsten.

Geçtiğimiz gün programa konuk olan Gönül Hanım, tanınmamak için maske takmayı tercih etti. Yaptığı itiraflar ise Esra Ezmeci başta olmak üzere duyan herkesi dumura uğrattı.

Geçtiğimiz gün programa konuk olan Gönül Hanım, tanınmamak için maske takmayı tercih etti. Yaptığı itiraflar ise Esra Ezmeci başta olmak üzere duyan herkesi dumura uğrattı.

İsterseniz buradan sonra sözü Gönül Hanım'a bırakalım...

"Buraya gelmek için, itiraf etmek için çok çaba sarf ettim. Bu büyük sorunun altından tek başıma kalkamayacağımı düşündüm. Size itiraf etmek için çaba gösterdim. Eşim askerdeyken eşimin abisiyle bir birliktelik yaşadım."

"Buraya gelmek için, itiraf etmek için çok çaba sarf ettim. Bu büyük sorunun altından tek başıma kalkamayacağımı düşündüm. Size itiraf etmek için çaba gösterdim. Eşim askerdeyken eşimin abisiyle bir birliktelik yaşadım."

'O an boşluktaydım, eşimin abisinin de eşiyle sorunları vardı. Benimle çok ilgilendi, hoşuma gitti. Bunu söylemek çok zor geliyor, belki de çok yargılayacaklar…'

"Abisi benimle ilgilenmeye başladı. Ben hastayken çorba yapardı, para verirdi, gezmeye götürürdü. İlgisinden etkilendim. İlk çocuğumun babasının da ondan olabileceğimi düşünüyorum. Hamile kalmadan eşimle de kaynımla da birliktelik yaşadık. Aslında ilişkimiz eşim askere gitmeden başlamıştı aslında… Zaten aynı apartmanda yaşıyorduk."

"Abisi benimle ilgilenmeye başladı. Ben hastayken çorba yapardı, para verirdi, gezmeye götürürdü. İlgisinden etkilendim. İlk çocuğumun babasının da ondan olabileceğimi düşünüyorum. Hamile kalmadan eşimle de kaynımla da birliktelik yaşadık. Aslında ilişkimiz eşim askere gitmeden başlamıştı aslında… Zaten aynı apartmanda yaşıyorduk."

'Eşimle ilk evlendiğimiz dönemden beridir kaynımdan daha çok ilgi görüyordum. İkisiyle de ilişkim oldu, evlenmeden önceden beri. Eşim önceki ilişkimizi bilmiyordu. Kaynım da kabullenmek durumunda kaldı. Evli olduğu için bir şey diyemedi. Ama eşim bunları hala bilmiyor. Aslına baktığımızda ben ikisinden de hoşlanıyordum. İkisiyle de ilişkiye giriyordum.'

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Esra Ezmeci "Hiç vicdani yük hissetmiyor musun?" sorusu ise Gönül Hanım'ı köşeye sıkıştırdı.

Esra Ezmeci "Hiç vicdani yük hissetmiyor musun?" sorusu ise Gönül Hanım'ı köşeye sıkıştırdı.

'O dönem birbirimizi çok sevdik… Onunlayken aklıma ne kocam ne çocuklar ne de onun karısı gelmiyordu. Sadece tutku vardı. İlgisine hayrandım. Bunun için çok üzülüyorum. Çocuk olunca daha çok üzülmeye başladım. Tabii ki vicdan hesabı çekiyorum. Kocama bakınca vicdan azabı, kaynıma bakınca utanç duygusu yaşıyordum.'

"Çocuk olunca da ne yapacağımı bilemedim. Ama gün hesaplayınca kaynımdan olabileceğine eminim. O daha bu şüphemi bilmiyor. DNA testi yaptırmadım henüz. Çok çıkmazdayım. İlişkimiz hala devam ediyor. 10 yıldır eşimle evliyim, 5 yıldır tam olarak kaynımla da birlikteyim."

"Çocuk olunca da ne yapacağımı bilemedim. Ama gün hesaplayınca kaynımdan olabileceğine eminim. O daha bu şüphemi bilmiyor. DNA testi yaptırmadım henüz. Çok çıkmazdayım. İlişkimiz hala devam ediyor. 10 yıldır eşimle evliyim, 5 yıldır tam olarak kaynımla da birlikteyim."

'Eşim askerden ilk geldiğinde ayrıldık ama sonra yine başladı. Eşimi görünce vicdan duygusu ele geçirdi. Aslında yengemle yani eltimle de aram çok iyiydi, hala da çok iyi. Onu çok seviyorum.'

"Peki eltinizin kocasıyla birlikteyken nasıl hissediyorsunuz, hiç şüphelenmiyor mu?"

"Peki eltinizin kocasıyla birlikteyken nasıl hissediyorsunuz, hiç şüphelenmiyor mu?"

'Çok rahatsızım. Aslında eltim kocasının onu aldattığından şüpheleniyor ama benden emin olduğu için aklına gelmiyor. Şüpheleri vardı, benim olduğumu tahmin etmiyor, aramız çok iyi olduğu için. Ben şimdi ikisinden de ayrılmak istiyorum çünkü ben aslında böyle bir insan değilim. Bunu nasıl yaptım, nasıl bu duruma geldim aklım almıyor.'

"Eşimi seviyordum ama şimdi vicdan azabı çekiyorum o yüzden olmayacak. İleriye gidecek bir çözüm de yok. Vicdanım rahat etmiyor, onu gördükçe yaptıklarım aklıma gelecek."

"Eşimi seviyordum ama şimdi vicdan azabı çekiyorum o yüzden olmayacak. İleriye gidecek bir çözüm de yok. Vicdanım rahat etmiyor, onu gördükçe yaptıklarım aklıma gelecek."

"Ailenizde aldatanlar var mıydı?"

"Ailenizde aldatanlar var mıydı?"

'Babam, annemi aldatırdı. Benim çocukluğum hiç iyi geçmedi. Babam annemi aldatırdı, şu an ayrılar. Belki de çocukluk dönemim kötü geçtiği için böyle bir duruma düştüm. Ben gerçekten böyle bir insan değilim. Her şey bir anda gelişti. Şu anda da ne yapacağımı bilmiyorum. Çok zor durumdayım ve çıkmazdayım.'

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Esra Ezmeci itirafla neye uğradığını şaşırırken "Birlikte halledelim, bana göre doğru bir karar verdiniz ikisinden de ayrılmak isteyerek. İtirafınız için teşekkürler. Mutlaka aynı durumda olan insanlar vardır. Onlar için de bizim de sunduğumuz çözümlerle bir umut, bir rol model olmuşuzdur umarım." diyerek itiraf köşesini bitirdi.

Esra Ezmeci itirafla neye uğradığını şaşırırken "Birlikte halledelim, bana göre doğru bir karar verdiniz ikisinden de ayrılmak isteyerek. İtirafınız için teşekkürler. Mutlaka aynı durumda olan insanlar vardır. Onlar için de bizim de sunduğumuz çözümlerle bir umut, bir rol model olmuşuzdur umarım." diyerek itiraf köşesini bitirdi.

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