Maske Takıp Esra Ezmeci'ye Konuk Olan Kadının Ağızları Açık Bırakacak İtirafları: "Çocuğumun Babası Kaynım"

'Çok rahatsızım. Aslında eltim kocasının onu aldattığından şüpheleniyor ama benden emin olduğu için aklına gelmiyor. Şüpheleri vardı, benim olduğumu tahmin etmiyor, aramız çok iyi olduğu için. Ben şimdi ikisinden de ayrılmak istiyorum çünkü ben aslında böyle bir insan değilim. Bunu nasıl yaptım, nasıl bu duruma geldim aklım almıyor.'