12 Yeni Dizi Geliyor: 2025'te Yayınlanacak Yerli Diziler
12 Yeni Dizi Geliyor: 2025'te Yayınlanacak Yerli Diziler
2024'ü enfes dizilerle geride bırakırken gözümüzü 2025 yılında yayınlanacak yerli dizilere diktik. Çoğu 2024'e yetişmeyen yerli diziler için kanallar tam gaz çalışırken yayın tarihi için gözlerini 2025'e diktiler. Peki, 2025'te hangi kanalda hangi yerli dizi başlayacak? Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyunculardan tutun da en iyi kitap uyarlamarına kadar 2025 epey hareketli geçeceğe benziyor... İşte 2025'te yayınlanacak yerli diziler...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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1. Yeni Bir Gün - Show TV
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2. Yalnız Gözlerin İçin - Kanal D
3. Piyasa - Kanal D
4. Eşref - Kanal D
5. Kral Kaybederse - Star TV
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6. Kar Çiçekleri - atv
7. Bulutların Üzerinde - Kanal D
8. Zembilli - atv
9. Sustalı Ceylan - atv
10. İşgal Günlerinde Aşk - NOW
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11. Halef - kanal belirsiz
12. Çiçekler Açar - NOW
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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