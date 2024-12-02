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12 Yeni Dizi Geliyor: 2025'te Yayınlanacak Yerli Diziler

12 Yeni Dizi Geliyor: 2025'te Yayınlanacak Yerli Diziler

yerli dizi 2024enler
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.12.2024 - 15:31

2024'ü enfes dizilerle geride bırakırken gözümüzü 2025 yılında yayınlanacak yerli dizilere diktik. Çoğu 2024'e yetişmeyen yerli diziler için kanallar tam gaz çalışırken yayın tarihi için gözlerini 2025'e diktiler. Peki, 2025'te hangi kanalda hangi yerli dizi başlayacak? Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyunculardan tutun da en iyi kitap uyarlamarına kadar 2025 epey hareketli geçeceğe benziyor... İşte 2025'te yayınlanacak yerli diziler...

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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1. Yeni Bir Gün - Show TV

1. Yeni Bir Gün - Show TV

Ezgi Mola'yı yıllar sonra televizyona geri döndürecek proje Yeni Bir Gün'ü Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor. Çağrı Bayrak’ın yöneteceği dizide Mola'nın canlandıracağı Nehir, biri daha bebek olan ve doğum nedeniyle işine ara veren 3 çocuk annesi bir avukat olarak epey zorluk yaşayacak.

2. Yalnız Gözlerin İçin - Kanal D

2. Yalnız Gözlerin İçin - Kanal D

Fatih Murat Arsal'ın Yalnız Gözlerin İçin kitabının uyarlaması olacak dizinin senaryosunu Ali Aydın kaleme alacak. Proje hakkındaki çalışmalar tam gaz devam ediyor.

3. Piyasa - Kanal D

3. Piyasa - Kanal D

Mehmet Barış Günger'in Yalı Çapkını'nın ardından yazacağı Piyasa, Kanal D'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden olacak. Yönetmen koltuğuna ise Serdar Gözelekli oturacak.

4. Eşref - Kanal D

4. Eşref - Kanal D

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı Eşref, Ethem Özışık'ın kaleminden çıkacak. Uluç Bayraktar'ın yöneteceği dizinin Şubat ayında yayınlanması planlanıyor.

5. Kral Kaybederse - Star TV

5. Kral Kaybederse - Star TV

Uzun süredir beklenen Kral Kaybederse, bir aksilik olmazsa 2025 yılında yayında olacak. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya'nın rol alacağı dizi, narsist bir erkeğin hikâyesini ele alacak.

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6. Kar Çiçekleri - atv

6. Kar Çiçekleri - atv

atv'de ekrana gelecek NGM imzalı Kar Çiçekleri için oyuncu görüşmeleri yapılırken ilk açıklanan isim Barış Falay olmuştu. Söz konusu dizide güçlü ve sarsıcı bir aile hikâyesi ele alınacak.

7. Bulutların Üzerinde - Kanal D

7. Bulutların Üzerinde - Kanal D

BKM'nin Kanal D için hazırladığı Karadeniz dizisi Bulutların Üzerinde, Soner Caner tarafından yönetilecek. Çekimlerinin Hopa'da yapılacağı dizi hakkında henüz net bilgiler yok.

8. Zembilli - atv

8. Zembilli - atv

Toros Dağları’nın eteklerindeki bir Yörük kasabası olan Zembilli’deki hikâyeleri ele alacak dizinin oyuncu kadrosu tamamlanırken okuma provaları yapılmaya başlandı.

9. Sustalı Ceylan - atv

9. Sustalı Ceylan - atv

Sümeyye Aydoğan'ın başrol için anlaştığı Sustalı Ceylan dizisi, Süreç Film'in atv için hazırladığı bir dizi. Sümeyye Aydoğan, suç dünyanın içinde ayakta kalan Ceylan Bilge adlı çok özel bir karaktere hayat verecek.

10. İşgal Günlerinde Aşk - NOW

10. İşgal Günlerinde Aşk - NOW

Kenan İmirzalıoğlu ve Hilal Altınbilek'e teklif sunulan İşgal Günlerinde Aşk dizisi, NOW'ın en iddialı işlerinden olsa da kadro hala tamamlanmış değil. Dizi bu nedenle 2025 sezonuna sarktı.

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11. Halef - kanal belirsiz

11. Halef - kanal belirsiz

Most Production'un yapımcılığını üstlendiği Halef, Mardin'de geçen bir aşiret dizisi olacak. Dizinin kanalı henüz belli değil.

12. Çiçekler Açar - NOW

12. Çiçekler Açar - NOW

NOW'ın aylardır merakla beklenen dizisi Çiçekler Açar, Gold Film'le geliyor. Çiçekler Açar'ın senaryosu Şükrü Necati Şahin'e emanet edilirken dev bütçeli dizi için hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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