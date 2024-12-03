Eşi Kendisine "Sapık" Diyen Kişi, Çareyi Esra Ezmeci'ye Sormakta Buldu!

'Bunu sapkınlık olarak göremeyiz. Bu güzel ve sağlıklı olduğunuzun işareti. Bundan daha dolay bir şey olamaz. Sapkınlık dediğimiz şey bambaşka bir şeydir. Bir insan eşini her gün istiyorsa bu sapıklık değil çok da doğal bir şeydir'