Eşi Kendisine "Sapık" Diyen Kişi, Çareyi Esra Ezmeci'ye Sormakta Buldu!
Eşi Kendisine "Sapık" Diyen Kişi, Çareyi Esra Ezmeci'ye Sormakta Buldu!
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, bir yandan sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik hakkındaki soru işaretlerine cevap veren Ezmeci, kendisine 'Ben sapık mıyım?' diye soran takipçisine tavsiyelerde bulundu. Ezmeci'ye gelen o soru ve yanıt kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Ezmeci'nin o yanıtı...
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Beyaz TV'de ekranlarında hafta içi her gün Yeni Bir Gün programını sunan Esra Ezmeci, bir yandan sosyal medya hesabından takipçilerinin dertlerine derman olmaya devam ediyor.
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Kadın-erkek ilişkileri ve cinsellikle alakalı çoğu absürt gelen soruları yanıtlayan Esra Ezmeci, yanıtladığı son soruyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Eşiyle her gece birlikte olmak isteyen kullanıcının "Eşim bana sapık diyor, ben sapık mıyım?" sorusunu ele alan Ezmeci, söz konusu ilişkiye yorum yaptı.
Ezmeci, "Bunu sapıklık olarak göremeyiz. Sağlıklı olduğunuzun işaretidir" diyerek detaylı bir yanıt verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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