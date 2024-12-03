Nerede Çalışacak? MasterChef Ayşe, Gelen İş Teklifini Kabul Etti!
Nerede Çalışacak? MasterChef Ayşe, Gelen İş Teklifini Kabul Etti!
Kaynak: https://www.afyonpostasi.com.tr/maste...
MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Ayşe Ekiz, hiç mutfak eğitimi almamasına rağmen enfes bir performans sergilemişti. MasterChef macerası sona erdikten sonra pek çok iş teklifi alan Ayşe Ekiz, sonunda yapacağı işi açıkladı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı da dahil olmak üzere Ayşe'ye epey iş teklifi gelmişti. Ayşe Ekiz, bu tekliflerden birini değerlendirerek kabul etti.
KAYNAK: Afyon Postası
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MasterChef Türkiye'nin 7. sezonunun en büyük sürprizlerinden biri hiç şüphesiz Ayşe Ekiz olmuştu.
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Hiç mutfak eğitimi almamasına rağmen elinin lezzetiyle jüriyi kendine hayran bırakan Ayşe, uzun süre yarışmada yer almıştı.
Elendikten sonra pek çok iş teklifi alan Ayşe Ekiz'in hangi teklife olumlu yanıt vereceği merak konusu olmuştu.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi'nde düzenlenen söyleşiye katılan Ayşe Ekiz, nerede çalışacağını ilk kez burada açıkladı.
Belediye başkanı Burcu Köksal'ın teklifini değerlendirdiğini belirten Ayşe, Afyonkarahisar Belediyesi'nde çalışacağını duyurdu.
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"Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal, Gastronomi Biriminde çalışmaya davet etti. Annemin ve babamın sağlık sorunları var. Hayvanlarımıza ben bakıyorum. Bir süre ailemin yanında kalacağım ve daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi'nde çalışıp tecrübe kazanmak istiyorum. Tabii ileride kendi dükkanımı da açmak isterim."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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