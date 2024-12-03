Oyuncular Duygusal Sahnelerde Rolden Nasıl Çıkıyor?
Oyuncular Duygusal Sahnelerde Rolden Nasıl Çıkıyor?
Dizi ve filmlerdeki duygusal sahneler eğer iyi çekildiyse ekran başındaki izleyiciyi hüngür hüngür ağlatabiliyor. Peki, bu kadar duygusal sahnenin ardından oyuncular o duygudan nasıl çıkabiliyor? Ertan Saban ve Damla Sönmez'in rol aldığı Kötü Kan dizisinden bir kamera arkası bu konuyu aydınlattı. İki oyuncunun duygusal bir sahne oynadıktan sonra bir anda o rolden çıkmaları görenleri hayret ettirdi. İşte o anlar...
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Dizi ve filmlerdeki duygusal sahneler, seyirci olarak bizleri bazen hüngür hüngür ağlatıp bazen de mest edebiliyor.
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Peki, oyuncular bu duygu yüklü sahneleri oynadıktan sonra nasıl rolden çıkıyor?
Geçtiğimiz haftalarda final yapan Kötü Kan setinden bir kamera arkası görüntüsü bize bu konuda ipuçları verdi.
Ertan Saban ve Damla Sönmez'in duygusal bir sahnenin ardından çekim biter bitmez anında rolden çıkmaları görenleri hayret ettirdi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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