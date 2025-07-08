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Selahattin Demirtaş'ın Avukatları AİHM Kararı Sonrası Tahliye Talebinde Bulundu

Selahattin Demirtaş'ın Avukatları AİHM Kararı Sonrası Tahliye Talebinde Bulundu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.07.2025 - 16:43

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 8 Temmuz 2025 tarihli kararını açıkladı. Selahattin Demirtaş'ın avukatları Kobani Davası'nda Demirtaş'ın mahkumiyet kararının çıktığı delillerin boşa çıktığını öne sürdü ve eski HDP Genel Başkanı'nın tahliye edilmesi gerektiğini öne sürdü.

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4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Selahattin Demirtaş hakkında AİHM yeni bir karar açıkladı.

4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Selahattin Demirtaş hakkında AİHM yeni bir karar açıkladı.

'Terör örgütü propagandası yapmak', 'örgüt üyeliği' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' gibi suçlamalarla tutuklanan Demirtaş hakkında AİHM 2018 ve 2020 yıllardında tutukluluğun hukuka aykırı olduğu kararlarını açıklamış ama bu karar uygulanmamıştı.

AİHM'nin ilgilli kararı şöyle;

AİHM'nin ilgilli kararı şöyle;

Demirtaş'ın avukatları kararın ardından müvekillerinin tahliye umudunu taşıdıklarını belirtti.

Selahattin Demirtaş'ın avukatları kararın ardından müvekilleri hakkında tahliye talebinde bulundu.

Selahattin Demirtaş'ın avukatları kararın ardından müvekilleri hakkında tahliye talebinde bulundu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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