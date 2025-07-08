CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Hakkında Gözaltı Kararı
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine hile karıştığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'inde aralarında olduğu bazı şüpheliler hakkında ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildiği belirtildi.
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, "seçime hile karıştırdığı" iddiaları üzerine soruşturma açıldı
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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