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Özgür Çelik Kimdir, Nereli? CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Biyografisi

Özgür Çelik Kimdir, Nereli? CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Biyografisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.07.2025 - 13:37

Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalarda ön plana çıkan bir isim olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı. Detaylar merak edilirken Özgür Çelik hakkındaki araştırmalar da hız kazandı.

Peki, Özgür Çelik kimdir, aslen nereli?

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Özgür Çelik Kimdir?

Özgür Çelik Kimdir?

Özgür ÇelikCumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul İl Başkanıdır. Çelik, 342 delegenin oyunu alarak CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı olmuştur.

Özgür Çelik, 14 Haziran 1981'de Sivas'ta dünyaya geldi. 20 yıldır eğitim alanında faaliyet yürüten bir kurumun kurucusu ve müdürüdür. İletişim alanında lisans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı yaptı. İkinci Yüksek Lisansını yine İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında tamamladı.

Özgür Çelik Aslen Nereli?

Özgür Çelik Sivaslıdır. Sivas'ın Zara ilçesinin bir köyünde doğmuştur.

Özgür Çelik Kaç Yaşında?

Özgür Çelik, 44 yaşındadır.

Özgür Çelik Kariyeri

Özgür Çelik Kariyeri

Özgür Çelik, 2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresinde İlçe Başkanı seçildi.

22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etti.

Öğrencilik yillarından itibaren çeşitli demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Sivil Toplum Kuruluşlarında başkanlık, yöneticilik ve başkan vekilliği görevlerinde bulundu.

2013-2017 yılları arasında ŞEDEF Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Halen üst kurul delegeliğini yaptığı İSKEF ve TÜSEKON'un kuruluş çalışmalarında yer aldı.

Çelik, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçildiği CHP İstanbul İl Başkanı görevini sürdürmektedir.

Özgür Çelik Tutuklandı mı?

Özgür Çelik Tutuklandı mı?

8 Temmuz tarihinde CHP İl Başkanı Özgür Çelik hakkında gözaltı kararı verildi. Çelik hakkında tutuklama kararı bulunmuyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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