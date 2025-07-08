onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Irak'ta 12 Şehit Verilmesinin Araştırılmasına İlişkin Önerge AKP ve MHP Oylarıyla Reddedildi

Irak'ta 12 Şehit Verilmesinin Araştırılmasına İlişkin Önerge AKP ve MHP Oylarıyla Reddedildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.07.2025 - 20:03

2022 yılında Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt şehit düşmüş. Geçtiğimiz günlerde Bozkurt'un naaşına ulaşmaya çalışan 12 askerimiz mağaradaki metan gazı sebebiyle şehit olmuştu. Şehit haberleri bugün TBMM'nin de gündemindeydi. İYİ Parti'nin olayla ilgili araştırılma yapılmasına yönelik önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Irak'ta şehit düşen 12 asker memleketlerinde toprağa verildi.

Irak'ta şehit düşen 12 asker memleketlerinde toprağa verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel olay hakkında TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif edeceklerini duyurmuştu.

İYİ Parti ise olayda olası bir ihmal gibi durumların araştırılması için bir önerge verdi.

İYİ Parti ise olayda olası bir ihmal gibi durumların araştırılması için bir önerge verdi.
twitter.com

Partinin grup başkanvekili Buğra Kavuncu'nun paylaşımına göre önerge AKP MHP bloğu tarafından reddedildi. Kavuncunun paylaşımı şöyle;

'12 askerimizin şehadetiyle ilgili ihmal vb. durumların araştırılması için verdiğimiz önerge, AKP-MHP bloğu tarafından reddedildi!

Milletimizin dikkatine ve vicdanına sunuyorum!'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
8
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın