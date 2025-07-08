Irak'ta 12 Şehit Verilmesinin Araştırılmasına İlişkin Önerge AKP ve MHP Oylarıyla Reddedildi
2022 yılında Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt şehit düşmüş. Geçtiğimiz günlerde Bozkurt'un naaşına ulaşmaya çalışan 12 askerimiz mağaradaki metan gazı sebebiyle şehit olmuştu. Şehit haberleri bugün TBMM'nin de gündemindeydi. İYİ Parti'nin olayla ilgili araştırılma yapılmasına yönelik önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
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Irak'ta şehit düşen 12 asker memleketlerinde toprağa verildi.
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İYİ Parti ise olayda olası bir ihmal gibi durumların araştırılması için bir önerge verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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