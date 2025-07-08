onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün Ablası Cenaze Töreninde İsyan Etti

Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün Ablası Cenaze Töreninde İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.07.2025 - 19:29

Pençe-Kilit Harekatı'nın yapıldığı alanda arama çalışmalarına katılıp metan gazından etkilenerek şehit düşen Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenaze töreni memleketi Kayseri'de düzenlendi. Sözcü'nin haberine göre gözyaşlarıyla toprağa verilen şehit uzman çavuşun cenazesinde kardeşini son yolculuğuna uğurlayan acılı ablanın sözleri dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Arama tarama faaliyetlerinde etkilendiği metan gazı nedeniyle şehit düşen Üzüm'ün naaşı gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit uzman çavuşun ablası ise yetkililere isyan etti ve şu sözleri sarfetti.

Şehit uzman çavuş 2018 yılında bir trafik kazası sonucu 7 yakınını kaybetmişti.

Şehit uzman çavuş 2018 yılında bir trafik kazası sonucu 7 yakınını kaybetmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
AysberK

HELAL olsun be kadin sana!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Z.

Çok haklı bir isyan

Ali k

Allah rahmet eylesin mekanları CENNET olsun AMİN... Ateş düştüğü yeri yakar.Sabirlar versin....