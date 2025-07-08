Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün Ablası Cenaze Töreninde İsyan Etti
Pençe-Kilit Harekatı'nın yapıldığı alanda arama çalışmalarına katılıp metan gazından etkilenerek şehit düşen Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenaze töreni memleketi Kayseri'de düzenlendi. Sözcü'nin haberine göre gözyaşlarıyla toprağa verilen şehit uzman çavuşun cenazesinde kardeşini son yolculuğuna uğurlayan acılı ablanın sözleri dikkat çekti.
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Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
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Şehit uzman çavuşun ablası ise yetkililere isyan etti ve şu sözleri sarfetti.
Şehit uzman çavuş 2018 yılında bir trafik kazası sonucu 7 yakınını kaybetmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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HELAL olsun be kadin sana!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Çok haklı bir isyan
Allah rahmet eylesin mekanları CENNET olsun AMİN... Ateş düştüğü yeri yakar.Sabirlar versin....