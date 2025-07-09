Özgür Özel, Abdullah Öcalan'ın Çağrısını Değerlendirdi: "Son Derece Önemsiyorum"

PKK lideri Abdullah Öcalan İmralı Cezaevi'nden yayınladığı videolu mesajında 'Tüm karar metinlerinde vazgeçilmez bir şart olarak benim özgür kalma durumuma gelince; biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim” dedi.

Cuma günü silah bırakması beklenen PKK'ya dair açıklamada bulunan Öcalan, 'Silah bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve hızlıca hayata geçirilecektir. Silahın değil siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum' dedi.