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Özgür Özel, Abdullah Öcalan'ın Çağrısını Değerlendirdi: "Son Derece Önemsiyorum"

Özgür Özel, Abdullah Öcalan'ın Çağrısını Değerlendirdi: "Son Derece Önemsiyorum"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.07.2025 - 20:46

PKK lideri Abdullah Öcalanİmralı Cezaevi'nden yayınladığı videolu mesajda 'Silah bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve hızlıca hayata geçirilecektir.' dedi. Öcalan'ın 'Silahın değil siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum' sözlerine CHP lideri Özgür Özel'den de destek geldi.

Özel, Silivri ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Videolu mesaj yayınlandı.

Videolu mesaj yayınlandı.

PKK lideri Abdullah Öcalan İmralı Cezaevi'nden yayınladığı videolu mesajında 'Tüm karar metinlerinde vazgeçilmez bir şart olarak benim özgür kalma durumuma gelince; biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim” dedi. 

Cuma günü silah bırakması beklenen PKK'ya dair açıklamada bulunan Öcalan, 'Silah bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve hızlıca hayata geçirilecektir. Silahın değil siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum' dedi.

Detaylar için;

Özgür Özel, Öcalan'ın yayınladığı videoya dair sorulan soruyu yanıtladı.

Özgür Özel, Öcalan'ın yayınladığı videoya dair sorulan soruyu yanıtladı.

Özgür Özel, İstanbul Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti, basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, “Ben videoyu görmedim ancak bir silah bırakma töreni yapılıyorsa, bırakılan şey silahsa doğrudur. Ben silahların ele alınmasını yanlış, bırakılmasını, yakılmasını doğru bulurum. Sonuçta nasıl yönetilecek, ne olacak işin o kısımlarında daha bir belirginlik yok. Ama terör örgütü silah bırakıyorsa, biz bunu çok olumlu bir şey olarak görüyoruz.' dedi.

Terörsüz Türkiye'nin herkesin ortak hedefi olması gerektiğini belirten Özel, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: 'Bizim Avrupa Birliği’nin tam üyesi, bütün dünyaya entegre olmuş; vizesiz dolaşım haklarına gençlerin sahip olduğu; güçlü ülkeler arasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler arasında yerimizi almamız, onları aşmamız lazım. Onun için terör sorunundan kurtulmamız gerekiyor. Terörsüz Türkiye, demokratik Türkiye ikinci 25 yılda dünyayı yakalayacak ve geçecek. Bu son fırsat, bunu kaçırmamak için son derece önemsiyorum bu meseleyi. Üzerimize düşeni de fazlasıyla yapıyoruz.”

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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