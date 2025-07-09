Özgür Özel, Abdullah Öcalan'ın Çağrısını Değerlendirdi: "Son Derece Önemsiyorum"
PKK lideri Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi'nden yayınladığı videolu mesajda 'Silah bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve hızlıca hayata geçirilecektir.' dedi. Öcalan'ın 'Silahın değil siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum' sözlerine CHP lideri Özgür Özel'den de destek geldi.
Özel, Silivri ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Videolu mesaj yayınlandı.
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Özgür Özel, Öcalan'ın yayınladığı videoya dair sorulan soruyu yanıtladı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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