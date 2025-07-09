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İnternet Alışverişlerinde Yeni Dönem: Yurt Dışı Kaynaklı E-Ticaret Sitelerine Düzenleme

İnternet Alışverişlerinde Yeni Dönem: Yurt Dışı Kaynaklı E-Ticaret Sitelerine Düzenleme

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.07.2025 - 18:01

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, internet alışverişlerinde yeni dönemin detaylarını açıkladı. Yeni denetim dönemini başlatacaklarını dile getiren Bolat, yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin Türkiye’de işletmesinin bulunmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

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İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yeni döneme dair detayları anlattı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Bolat, e-ticaret sitelerinde satılan ürünlerin güvenliğini doğrudan hedef alan, yapay zeka destekli 'proaktif denetim' modelini devreye alacaklarını ifade etti. 'Vatandaşlarımızın sanal ortamda da fiziki mağaza kadar güvenle alışveriş yapabilmesini sağlıyoruz. Bu yeni dönem, ürün güvenliğinde dijital çağa uygun bir denetim kültürünün de başlangıcı olacak.' dedi.

Bakan ayrıca, yurt dışı merkezli internet sitelerinden Türkiye’ye doğrudan satışa sunulan ürünler için yeni bir yükümlülük getirildiğini belirtti. Artık bu tür ürünlerin satışa sunulabilmesi için Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeci zorunlu olacak.

Bolat, ürün güvenliği konusunun yalnızca teknik bir mesele değil, aynı zamanda güçlü ve kapsamlı mevzuatla desteklenen, günlük yaşamı etkileyen bir alan olduğunun altını çizdi.

Yurt dışı kaynaklı alışveriş siteleri Türkiye'de işletmeci bulundurmak zorunda.

Yurt dışı kaynaklı alışveriş siteleri Türkiye'de işletmeci bulundurmak zorunda.

Ayrıca Bolat, 'Düzenlemeyle, yurt dışı kaynaklı internet sitelerinden doğrudan ülkemize satışa sunulan ürünler için Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması zorunlu hale getirildi. e-Ticaret platformlarının 'ürün güvenliği temas noktası' belirlemesi zorunlu tutulmuştur. Bakanlık olarak bu mevzuatın etkin şekilde hayata geçirilmesini sağlamak için Avrupa Birliği (AB) destekli bir proje başlattık. Projeyle internet üzerinden satılan güvensiz ve mevzuata aykırı ürünleri tespit edebilmek için yapay zeka destekli bir tarama yazılımı geliştirdik, sistemle platformlardaki riskli içeriklere hızlı ve proaktif müdahale imkanı oluşturmayı hedefliyoruz' diyerek yeni sistemin detaylarını paylaştı.

E-ticarette yapay zekayla denetim dönemi.

E-ticarette yapay zekayla denetim dönemi.

Ömer Bolat, e-ticaret alanında da yeni bir denetim sürecine geçileceğini belirtti. 'e-Ticaret platformlarında satılan ürünlerin güvenliğini doğrudan hedef alan, yapay zeka temelli 'proaktif denetim' yaklaşımını hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın sanal ortamda da fiziki mağaza kadar güvenle alışveriş yapabilmesini sağlıyoruz. Bu yeni dönem, ürün güvenliğinde dijital çağa uygun bir denetim kültürünün de başlangıcı olacak. Adil rekabetin teminatı etkin denetimdir.' ifadelerini kullandı.

Günümüzde binlerce ürünün artık geleneksel mağazalar yerine internet üzerinden tüketicilere ulaştığını vurgulayan Bolat, bu dönüşüm doğrultusunda e-ticarette ürün güvenliğini sağlamak adına kapsamlı ve sağlam bir mevzuat altyapısı kurduklarını söyledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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