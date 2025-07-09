İnternet Alışverişlerinde Yeni Dönem: Yurt Dışı Kaynaklı E-Ticaret Sitelerine Düzenleme
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, internet alışverişlerinde yeni dönemin detaylarını açıkladı. Yeni denetim dönemini başlatacaklarını dile getiren Bolat, yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin Türkiye’de işletmesinin bulunmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.
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İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yeni döneme dair detayları anlattı.
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Yurt dışı kaynaklı alışveriş siteleri Türkiye'de işletmeci bulundurmak zorunda.
E-ticarette yapay zekayla denetim dönemi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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