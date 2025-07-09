İnternet Alışverişlerinde Yeni Dönem: Yurt Dışı Kaynaklı E-Ticaret Sitelerine Düzenleme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Bolat, e-ticaret sitelerinde satılan ürünlerin güvenliğini doğrudan hedef alan, yapay zeka destekli 'proaktif denetim' modelini devreye alacaklarını ifade etti. 'Vatandaşlarımızın sanal ortamda da fiziki mağaza kadar güvenle alışveriş yapabilmesini sağlıyoruz. Bu yeni dönem, ürün güvenliğinde dijital çağa uygun bir denetim kültürünün de başlangıcı olacak.' dedi.

Bakan ayrıca, yurt dışı merkezli internet sitelerinden Türkiye’ye doğrudan satışa sunulan ürünler için yeni bir yükümlülük getirildiğini belirtti. Artık bu tür ürünlerin satışa sunulabilmesi için Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeci zorunlu olacak.

Bolat, ürün güvenliği konusunun yalnızca teknik bir mesele değil, aynı zamanda güçlü ve kapsamlı mevzuatla desteklenen, günlük yaşamı etkileyen bir alan olduğunun altını çizdi.