Dünyaca Ünlü Rapçi Travis Scott'tan 'Galatasaraylı' Yeni Şarkı

Travis Scott, son zamanların en başarılı rapçileri arasında gösteriliyor. 34 yaşındaki ünlü rapçi, ABD’de 45 milyonun üzerinde satışa sahip. 6 defa Grammy Ödülleri’ne aday gösterilen Travis Scott aynı zamanda Billboard Müzik Ödülü’nu de kazandı.

Müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran Travis Scott, bir dönem magazin dünyasının da vazgeçilmezlerinden biriydi. Nedeni ise Kylie Jenner ile olan ilişkisiydi. 2017 yılında ilişkilerini duyuran çiftin 2018 yılında Stormi, 2022 yılında ise Aire isimli bebekleri dünyaya geldi. Paparazinin en sevdiği, her adımı, her paylaşımı magazin sitelerini süsleyen Kylie Jenner'ın bu ilişkisi epey konuşulmuştu. Ancak Travis Scott ve Kylie Jenner’ın birlikteliği ne yazık ki uzun süreli olmadı…