Dünyaca Ünlü Rapçi Travis Scott'tan 'Galatasaraylı' Yeni Şarkı
Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen, albümleri milyonlar satan dünyaca ünlü rapçi Travis Scott, bu kez Galatasaraylı taraftarların gönlünü fethetti. Travis Scott'ın 2000 Excursion isimli parçası yayınlandı. Ancak bu parçada dikkat çeken sözler vardı:
'Pele, Zizou, Ginola, Galatasaray gibi goller atıyorum'
E tabii bu sözlere sarı kırmızılıların yorumu da gecikmedi.
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Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott ve paparazinin en sevdiği isim Kylie Jenner, Stormi ve Aire adında iki çocuğa sahip.
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Travis Scott'tan 'Galatasaraylı' yeni şarkı: "Pele, Zizou, Ginola, Galatasaray gibi goller atıyorum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Abartinca geseliler😆
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