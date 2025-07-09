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Dünyaca Ünlü Rapçi Travis Scott'tan 'Galatasaraylı' Yeni Şarkı

Dünyaca Ünlü Rapçi Travis Scott'tan 'Galatasaraylı' Yeni Şarkı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.07.2025 - 17:01

Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen, albümleri milyonlar satan dünyaca ünlü rapçi Travis Scott, bu kez Galatasaraylı taraftarların gönlünü fethetti. Travis Scott'ın 2000 Excursion isimli parçası yayınlandı. Ancak bu parçada dikkat çeken sözler vardı: 

'Pele, Zizou, Ginola, Galatasaray gibi goller atıyorum'

E tabii bu sözlere sarı kırmızılıların yorumu da gecikmedi.

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Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott ve paparazinin en sevdiği isim Kylie Jenner, Stormi ve Aire adında iki çocuğa sahip.

Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott ve paparazinin en sevdiği isim Kylie Jenner, Stormi ve Aire adında iki çocuğa sahip.

Travis Scott, son zamanların en başarılı rapçileri arasında gösteriliyor. 34 yaşındaki ünlü rapçi, ABD’de 45 milyonun üzerinde satışa sahip. 6 defa Grammy Ödülleri’ne aday gösterilen Travis Scott aynı zamanda Billboard Müzik Ödülü’nu de kazandı.

Müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran Travis Scott, bir dönem magazin dünyasının da vazgeçilmezlerinden biriydi. Nedeni ise Kylie Jenner ile olan ilişkisiydi. 2017 yılında ilişkilerini duyuran çiftin 2018 yılında Stormi, 2022 yılında ise Aire isimli bebekleri dünyaya geldi. Paparazinin en sevdiği, her adımı, her paylaşımı magazin sitelerini süsleyen Kylie Jenner'ın bu ilişkisi epey konuşulmuştu. Ancak Travis Scott ve Kylie Jenner’ın birlikteliği ne yazık ki uzun süreli olmadı…

Travis Scott'tan 'Galatasaraylı' yeni şarkı: "Pele, Zizou, Ginola, Galatasaray gibi goller atıyorum."

Travis Scott'tan 'Galatasaraylı' yeni şarkı: "Pele, Zizou, Ginola, Galatasaray gibi goller atıyorum."

Yeni şarkısı 2000 Excursion'u yayınlayan Travis Scott'tan sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir sürpriz vardı. Şarkıda Galatasaray ifadesi elbette ki X kullanıcılarından kaçmadı.

Şarkının 1 dakika 55'inci saniyesinde yer alan o bölüm ise şöyle:

'Bana itaat et, dediğimi yap

Pele, Zizou, Ginola, Galatasaray gibi goller atıyorum'

Şarkıyı dinlemek isteyenler için👇🏻

E tabi dünyaca ünlü rapçinin Galatasaray göndermesine sarı kırmızılı taraftarların söyleyecekleri vardı👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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flexpls

Abartinca geseliler😆

Onurcan Hatipoglu

Faks çekmiş olabilir mi peki ?

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