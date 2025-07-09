Bira ve Sigaraya Zam Yağmuru! En Ucuz Sigara ve Bira Kaç TL Oldu?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda bugünden itibaren (9 Temmuz 2025) Philip Morris ve Tuborg grubuna zam geldiğini paylaştı. PM grubunda en ucuz sigara 85 TL oldu, en pahalı sigara ise 94 TL’ye yükseldi.

Tuborg Pazarlama Grubu'na grubuna yapılan zamda ise en ucuz bira 80 lira oldu. En pahalı bira ise 165 TL ile ithal bira oldu.