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Bira ve Sigaraya Zam Yağmuru! En Ucuz Sigara ve Bira Kaç TL Oldu?

Bira ve Sigaraya Zam Yağmuru! En Ucuz Sigara ve Bira Kaç TL Oldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.07.2025 - 11:27

Temmuz ayı adeta zam ayı oldu. Ayın başından bu yana sigara ve alkol gruplarına art arda zam yapılırken bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara ve bira grubuna zam geldiğini paylaştı.

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Sigara ve biraya yeni zam geldi.

Sigara ve biraya yeni zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda bugünden itibaren (9 Temmuz 2025) Philip Morris ve Tuborg grubuna zam geldiğini paylaştı. PM grubunda en ucuz sigara 85 TL oldu, en pahalı sigara ise 94 TL’ye yükseldi. 

Tuborg Pazarlama Grubu'na grubuna yapılan zamda ise en ucuz bira 80 lira oldu. En pahalı bira ise 165 TL ile ithal bira oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Berk

En son evde imal edicez hepsini. Millet artık saksılara tütün ekip kitlerle bira yapacak.

Bozkurt

Ona yasak gelir.

h.ibrahim

akaryakıt ve alkolu 1ay almayalım!!o bilinçtemiyiz hayır, onu bildikleri için çok düdüklerler bizi

cehennet

Avrupada 1 euro bile değil....