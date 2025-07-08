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Enflasyon Açıklandı, Sigara Zamları Devam Ediyor: Bir Sigara Grubuna Daha Zam Yapıldı

Enflasyon Açıklandı, Sigara Zamları Devam Ediyor: Bir Sigara Grubuna Daha Zam Yapıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.07.2025 - 15:02

TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından ÖTV’lerde güncelleme yapıldı. ÖTV artışıyla birlikte sigaraya peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. JTI ve BAT'ın ardından bugün itibarıyla Imperial Tobacco grubuna da zam geldi.

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Sigara fiyatlarına yeni zam geldi. JTI ve BAT'ın ardından Imperial Tobacco fiyatları da zamlandı.

Sigara fiyatlarına yeni zam geldi. JTI ve BAT'ın ardından Imperial Tobacco fiyatları da zamlandı.

TÜİK 3 Temmuz'da açıkladığı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 1,37, yıllık bazda ise yüzde 35,05 olarak açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gerçekleşen ÖTV güncellemesi sonrası sigara grupları zamlı fiyatlarını açıklamaya başladı. 

Sigaraya ilk zam JTI grubundan gelirken, onu BAT grubu takip etmişti. 

Türkiye Gazetesi'nde yer alana habere göre, son zam ise Imperial Tobacco grubundan geldi. Diğer grupların ise önümüzdeki günlerde zamlı fiyatlarını açıklaması bekleniyor.

İşte zamlar sonrası sigara gruplarının en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları:

İşte zamlar sonrası sigara gruplarının en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları:

JTI Grubu

JTI grubunun sattığı en ucuz sigara: 81 TL

JTI grubunun sattığı en pahalı sigara: 96 TL

Bat Grubu

BAT grubunun sattığı en ucuz sigara: 80 TL

BAT grubunun sattığı en pahalı sigara: 96 TL

Imperial Tobacco

Imperial Tobacco grubunun sattığı en ucuz sigara: 91 TL

Imperial Tobacco grubunun sattığı en pahalı sigara: 79 TL

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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